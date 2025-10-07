SDG ile mevcut Suriye hükümetine bağlı silahlı güçler arasında çatışma

Suriye’nin kuzeyindeki Halep kentinde, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümete bağlı kolluk kuvvetleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Suriye Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamayla bölgedeki tansiyonun, SDG tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından yükseldiğini ileri sürüldü.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI: "KAPSAMLI OPERASYON PLANLAMIYORUZ"

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "SDG güçlerinin sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarına karşılık veriyoruz. 10 Mart tarihli anlaşmaya sadığız ve kapsamlı bir askeri operasyon planlamıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yerel kaynakların aktarımına göre çatışmalar Halep şehir merkezinde bulunan Şeyh Maksud Mahallesi’nde, Süryan Mahallesi'ndeki Rahman Camii çevresinde yoğunlaştı. Edinilen bilgiye göre; Suriye hükümetine bağlı kolluk kuvvetleri akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde güvenlik önlemleri artırdı.

TOM BARRACK İLE MAZLUM ABDİ BİR ARAYA GELMİŞTİ

Öte yandan bugün ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile birlikte Kuzeydoğu Suriye’yi ziyaret ederek, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ile bir araya gelmişti. Barrack, görüşmenin “Suriye’de barış ve refah için iş birliği çabalarına ivme kazandırmayı” amaçladığını ifade etmişti.