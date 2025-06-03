SDG ile Şam’dan 4 mutabakat

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Suriye’de Kürtlerle HTŞ yönetimi arasındaki entegrasyon görüşmelerinde bir adım daha atıldı. 10 Mart’ta Mazlum Abdi ile HTŞ lideri Colani arasında imzalanan 8 maddelik anlaşmanın uygulanmasına yönelik girişim çerçevesinde Rojava Özerk Yönetimi heyeti ile Şam hükümeti arasında ilk resmi toplantıda yapıldı. Şam’daki buluşmada taraflar, dört ana başlıkta uzlaşmaya vardı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında, taraflar arasında birçok önemli başlığın ele alındığı ve sürecin takibini sağlamak üzere yeni bir toplantının yapılması konusunda uzlaşıldığı belirtildi.

Üzerinde uzlaşılan 4 ana madde şöyle:

• 10 Mart Mutabakatının takibi için alt komiteler kurulacak: İmzalanan mutabakatın uygulanmasını takip edecek uzman alt komiteler oluşturulacak.

• Eğitimde güvence ve uyum sağlanacak: Sınavlar ve sınav merkezleriyle ilgili sorunlar, öğrencilerin haklarını ve eğitim-öğretim sürecinin bütünlüğünü garanti altına alacak şekilde çözümlenecek.

• Yerinden edilenlerin dönüşü için mekanizmalar geliştirilecek: Göç ettirilen kişilerin geri dönüşlerini kolaylaştıracak

• Eşrefiyê ve Şêxmeqsûd dosyası yeniden açılıyor: Halep’in Eşrefiyê ve Şêxmeqsûd mahallelerine ilişkin dosya tekrar aktif hale getirilecek ve bu konunun istikrar ile toplumsal barışa hizmet edecek biçimde ele alınması sağlanacak.