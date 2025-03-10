SDG ile Suriye geçici hükümeti uzlaşma sağladı

Suriye'deki geçici yönetimden yapılan açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile orduya entegrasyon konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Suriye Haber Ajansı'nda (SANA), SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın lideri ve geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atadığı Muhammed el Colani'nin (Ahmed el Şara) anlaşmayı imzaladığı anların görüntüleri paylaşıldı.

Rudaw'ın aktardığına göre; SDG ile geçici Suriye hükümetinin imzaladığı anlaşmanın detayları şöyle:

“10 Mart 2025 Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında gerçekleştirilen toplantı temelinde aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşmaya varılmıştır:

1- Tüm Suriyelilerin siyasi süreçte temsil edilme ve devlet kurumlarına katılım hakkı, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak liyakat esasına göre güvence altına alınacaktır.

2- Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir unsuru olarak kabul edilecek ve vatandaşlık hakları ile anayasal hakları güvence altına alınacaktır.

3- Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanacaktır.

4- Kuzeydoğu Suriye’deki (Rojava) tüm sivil ve askeri kurumlar, Suriye devleti yönetimi çerçevesinde entegre edilecek; sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları devlet kontrolüne alınacaktır.

5- Tüm Suriyeli mültecilerin kendi şehir ve köylerine geri dönüşü güvence altına alınacak ve korunmaları Suriye devleti tarafından sağlanacaktır.

6- Suriye devleti, Esed rejiminin kalıntılarıyla ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden unsurlarla mücadelede desteklenecektir.

7- Bölünmeye yönelik çağrılar, nefret söylemi ve toplumdaki ayrışmayı körükleyen girişimler reddedilecektir.

8- Uygulama komisyonları, anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamen hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecektir.”