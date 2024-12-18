SDG Komutanı Mazlum Abdi'den Kobani'de 'silahtan arındırılmış bölge' mesajı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırında SDG kontrolündeki bulunan Kobani'de 'silahtan arındırılmış bölge' kurulmasına hazır olduklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Abdi, Türkiye’nin güvenlik endişelerini ele almayı ve bölgede kalıcı istikrarı sağlamak amacılya ABD'nin gözetiminde 'silahtan arındırılmış bölge' teklifine açık olduklarını ifade etti.

Öte yandan Türkiye destekli SMO (eski adıyla ÖSO) ile SDG arasındaki ateşkes bu haftanın sonuna kadar uzatıldı.

Beşar Esad'ın devrilmesiyle başlayan süreçte SMO, YPG'nin çekildiği Menbiç ve Tel Rıfat'a yerleşmişti.