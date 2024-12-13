SDG Komutanı Mazlum Abdi: Yeni hükümet kapsayıcı olmazsa kanlı bir iç savaşa sürükleniriz

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, ABD merkezli FOX News televizyonuna konuştu.

Rudaw'ın aktardığına göre Abdi, Suriye'de yeni ve kapsayıcı bir hükümet kurulmaması durumunda ülkenin tekrar kanlı bir iç savaşa sürüklenebileceğini söyledi.

Abdi, "Bu yüzden Suriye'de yeni bir hükümetin kapsayıcı olması ve Suriye'nin tüm farklı kesimlerini içermesi gerekiyor. Böyle olmazsa bu bizi ülkede kanlı bir iç savaşa götürür ve kimsenin kaderini tahmin edemeyeceği büyük bir kaosa sürükler” dedi.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kendilerine saldırmaya devam ettiğini de belirten Abdi, "Hâlâ Türk ordusu ve SMO olarak adlandırılan Türkiye destekli muhalefet tarafından sürekli saldırı altındayız. Günde Türk Ordusu'ndan 80’den fazla İHA saldırısına şahit oluyoruz. Yoğun topçu bombardımanı var" ifadelerini kullandı.

IŞİD UYARISI

Abdi, IŞİD'lilerin tutulduğu SDG kontrolündeki cezaevlerine de dikkat çekti. Saldırılar nedeniyle bu bölgelerin güvenliğini sağlamakta zorlandıklarını vurgulayan Mazlum Abdi, şunları söyledi:

"Bütün cezaevleri hâlâ bizim kontrolümüzde. Cezaevleri ve kamplar, IŞİD militanlarının kaçışına zemin hazırlayabilir. Bu güvenlik zafiyetine neden olacak. Herkes, bu cezaevlerinin güvenliğinden sorumlu olmak zorunda."

Yaklaşık 55 bin IŞİD tutuklusu ve ailelerinin, SDG'nin kontrolü altındaki kamplarda ve cezaevlerinde tutuldukları tahmin ediliyor.