SDG komutanı, Suriye Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandı

Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi Müdürü Asım Galyun, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanlarından Sipan Hemo’nun Savunma Bakan Yardımcılığı görevine atandığını açıkladı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Suriye yönetimi, SDG'nin üst düzey komutanlarından Sipan Hemo’yu Doğu Suriye Bölgesi'nden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olarak atadı. Atamayı, Suriye Devlet Televizyonu duyurdu.

1978 yılında Haseke’nin Derik (El-Malikiye) kentinde doğan Hemo, SDG’nin omurgasını oluşturan ana Kürt silahlı gücü olan Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) önemli komutanlarından biri olarak biliniyor.

Suriye iç savaşı boyunca kamuoyu önünde düşük bir profil çizen Hemo, Aralık 2024’te Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından yeniden gündeme geldi.

Savunma Bakanlığı, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "Sipan Hemo, Doğu Bölgesi için Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır" ifadelerini kullandı.