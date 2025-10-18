SDG, Şam, Ankara: Herkes pozisyon alma çabasında

Politika Servisi

Suriye'yi yeniden şekillendirmeye çalışan ABD yönetimi Şam ile Kürtleri "entegre" etmeye çalışırken süreç ağır ve sancılı şekilde ilerliyor. Şam, Ankara, Colani yönetimi, SDG ve ABD hattındaki görüşme trafiği hızlanırken taraflar pozisyonlarını sağlamlaştırma arayışında. Türkiye'nin operasyon söylemleri sonrasında Şam ile görüşme trafiğini hızlandıran Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

SDG yeni Suriye yönetimine entegrasyonu tartışılırken Millî Savunma Bakanlığı Şam'a çıkarma yaptı. Beraberindeki askeri heyetle birlikte Şam’a giden MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, burada HTŞ Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile görüştü. MSB'den yapılan açıklamada, ikili, görüşmede savunma ve güvenlik konularının masaya yatırıldığı kaydedildi.

SDG ŞAM İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

SDG Komutanı Mazlum Abdi ise, Şam yönetimiyle yapılan görüşmelerin bir dönüm noktasına ulaştığını söyledi. Abdi, iki tarafın SDG’nin Suriye ordusuna katılımı için “uygun bir mekanizma” üzerinde anlaşmaya vardığını ve sürecin yakında uygulamaya geçeceğini duyurdu. Associated Press’e verdiği röportajda Abdi, “On binlerce asker ve binlerce iç güvenlik gücünden bahsediyoruz. Bu güçler, diğer küçük gruplar gibi Suriye ordusuna bireysel olarak katılamazlar. Savunma Bakanlığı kurallarına göre oluşturulmuş büyük askeri oluşumlar olarak katılacaklar” dedi.

Abdi, SDG üyeleri ve komutanlarının Suriye ordusuna katılmaları durumunda, Savunma Bakanlığı ve ordu komutanlığı bünyesinde iyi görevler almasını beklediklerini söyledi.