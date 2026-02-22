SDG-Şam anlaşmasında kritik hamle: Colani, özel temsilci atadı

Geçici Suriye Hükümeti'nin Cumhurbaşkanı Colani (Ahmed Şara), 30 Ocak 2026’da varılan mutabakatın sahada hayata geçirilmesi amacıyla kritik bir atamaya imza attı. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Tuğgeneral Ziyad Ayiş’in anlaşmanın uygulanmasını izlemek ve süreci hızlandırmakla görevlendirildiği duyuruldu.

Rudaw'ın aktardığına göre açıklamada, Ayiş’in temel sorumluluğunun anlaşma maddelerinin uygulanmasını sağlamak, kurumlar arası “entegrasyon ve bütünleşmeyi” güçlendirmek olduğu belirtildi. Özel temsilcinin ayrıca devletin bölgedeki varlığını pekiştirmek ve sürecin önündeki teknik ya da siyasi engelleri aşmak için çalışacağı ifade edildi.

ENTEGRASYON SÜRECİ

Şam yönetimi, özellikle Kuzey Suriye Özerk Yönetimi’nin kontrolündeki bölgelerde kamu hizmetlerinin yeniden devreye alınması ve yurttaşların devlet kurumlarına erişiminin kolaylaştırılması için SDG ile koordinasyon sağlanacağını bildirdi.

30 Ocak’ta imzalanan mutabakat kapsamında, Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarının Rojava ve çevresindeki bölgelere kademeli olarak dönmesi, askeri yapıların ise belirli bir takvim doğrultusunda Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşmesi kararlaştırılmıştı.