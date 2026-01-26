SDG: Şam bağlantılı gruplar Kobani kırsalında katliam yaptı, beş sivil öldürüldü

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Kobani kırsalında sivilleri hedef alan ağır bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı. SDG’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şam bağlantılı silahlı grupların Kobani’nin güneydoğusunda bulunan Kharab Aşk köyüne yoğun topçu atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre saldırı, topçu ve tank atışlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) yapıldı. Saldırı sonucunda Bozan ailesine mensup 5 sivil yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. SDG, bombardımanın ailenin evinin tamamen yıkılmasına yol açtığını bildirirken ANF'de yer alan haberde ölenlerden ikisinin çocuk olduğu belirtildi.

Yaralıların hastanelere sevk edildiği belirtilirken, bombardımanın şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin cenazelerinin enkaz altında kaldığı aktarıldı. SDG açıklamasında saldırı “korkunç bir katliam” olarak nitelendirildi.

SDG'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şöyle: