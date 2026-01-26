SDG: Şam bağlantılı gruplar Kobani kırsalında katliam yaptı, beş sivil öldürüldü
Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Kobani’nin güneydoğusundaki Kharab Aşk köyünde Şam bağlantılı silahlı grupların topçu, tank ve İHA saldırısı düzenlediğini, saldırıda aynı aileden 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını duyurdu.
Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Kobani kırsalında sivilleri hedef alan ağır bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı. SDG’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şam bağlantılı silahlı grupların Kobani’nin güneydoğusunda bulunan Kharab Aşk köyüne yoğun topçu atışı gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamaya göre saldırı, topçu ve tank atışlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) yapıldı. Saldırı sonucunda Bozan ailesine mensup 5 sivil yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. SDG, bombardımanın ailenin evinin tamamen yıkılmasına yol açtığını bildirirken ANF'de yer alan haberde ölenlerden ikisinin çocuk olduğu belirtildi.
Yaralıların hastanelere sevk edildiği belirtilirken, bombardımanın şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin cenazelerinin enkaz altında kaldığı aktarıldı. SDG açıklamasında saldırı “korkunç bir katliam” olarak nitelendirildi.
SDG'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
Şam bağlantılı gruplar Kobani kırsalında katliam yaptı, beş sivil öldürüldü.
Şam bağlantılı gruplar, Kobani kentinin güneydoğusunda yer alan Kharab Aşk köyünde, topçu atışları, tanklar ve insansız hava araçları kullanarak köyü hedef alan yoğun bombardımanın ardından korkunç bir katliam gerçekleştirdi.
Saldırı sonucunda beş sivil hayatını kaybetti, beş sivil ise yaralandı. Hayatını kaybeden ve yaralananların tamamı Bozan ailesine mensuptur.
Bombardıman, ailenin evinin tamamen yıkılmasına yol açtı. Yaralılar tıbbi tedavi için hastanelere sevk edilirken, bombardımanın şiddeti nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazeleri enkaz altında kaldı.