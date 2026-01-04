SDG-Şam görüşmesi sona erdi: SDG Sözcüsü'nden açıklama

SDG Basın Sözcüsü Ferhad Şami, Şam’da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirilen kritik görüşmelerin sona erdiğini duyurdu. Şami, askeri entegrasyon gündemiyle yapılan toplantıya ilişkin kamuoyunda dolaşan asılsız bilgilere karşı uyarıda bulunarak, resmi açıklamaların beklenmesi gerektiğini vurguladı.

SDG Basın Merkezi, Genel Komutan Mazlum Abdi liderliğinde üst düzen bir heyetin askeri düzeydeki entegrasyon süreciyle ilgili görüşmeler kapsamında Suriye'nin başkentinde Şam’da hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğini duyurdu.

Abdi’nin yanı sıra Genel Komutanlık üyeleri Sozdar Derik ve Sipan Hemo da yer alırken, Mezopotamya Ajansı toplantıya ABD öncülüğündeki Uluslararası IŞİD Karşıtı Koalisyon'un Doğal Kararlılık Operasyonu (Operation Inherent Resolve) komutanlarından Kevin J. Lambert’in de katıldığını aktardı.

SDG, toplantının ardından yaptığı açıklamada görüşmelerin tamamlandığını, ancak ayrıntılar ile sonuçların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

SÖZCÜ ŞAMİ'DEN AÇIKLAMA

Basında çıkan haberlerin ardından SDG Basın Sözcüsü Ferhad Şami de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Şami, toplantının içeriğine dair yayılan iddialara değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Güçlerimizin (SDG) liderliğinden bir heyet ile Şam hükümeti yetkilileri arasında askeri entegrasyon kapsamında yürütülen toplantı sona ermiştir.

Güçlerimiz, ayrıntıların ve sonuçların, istişareler tamamen sonuçlandığında resmi bir şekilde açıklanacağını teyit eder.

Şu anda bu çerçevenin dışında dolaşıma sokulan bilgiler, toplantının gerçek seyrini yansıtmamaktadır."

Görüşmelerin 'profesyonel ve sorumlu temeller üzerinde' yürütüldüğünü vurgulayan Şami, "Görüşmeler; barış ve istikrarı en öncelikli hedefler arasına koyarak, profesyonel ve sorumlu temeller üzerinde, titizlikle planlanmış sonuçlar elde etmek amacıyla yürütülmektedir" dedi.

SURİYE TELEVİZYONU: "GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK"

Öte yandan Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan hükümete yakın bir kaynak ise, tarafların görüşmelerin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını aktardı.

Söz konusu kaynak, tarafların 10 Mart anlaşmasının uygulama aşamalarının takip edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını da belirtti.

AA’ya konuşan Suriye hükümetinden bir kaynak ise, görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Söz konusu kaynak, "SDG, görüşmede gereken esnekliği göstermedi. İlerleyen dönemde yeni toplantılar yapılacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

SDG bünyesinde faaliyet gösteren Şimal (Kuzey) Demokratik Tugayı Komutanı Ebu Omer el-İdlibi, görüşmelerle ilgili Rudaw’a konuşarak Şam hükümeti ile SDG arasında "askeri entegrasyon" anlaşmasının bugün resmen imzalanacağını açıklamıştı.

İdlibi, anlaşmaya göre, SDG güçlerinin Suriye ordusu bünyesinde yeni bir yapılanmaya gideceğini kaydetmişti. İdlibi, anlaşmaya dair teknik çerçeve çizerek ordu yapısı içinde üç tümen ve üç tugay oluşturulması konusunda taraflar arasında uzlaşı sağlandığını, Kadın Savunma Birlikleri’nin (YPJ) ise entegrasyon sürecinde ayrı bir statüye sahip olacağını ifade etmişti. İdlibi, anlaşma çerçevesinde ayrıca, sınır güvenliğinden sorumlu bir "Sınır Koruma Tugayı" ile terörle mücadele operasyonları için ayrı bir "Terörle Mücadele Tugayı" kurulması öngörüldüğünü belirtmişti.

İmza sürecinde iki kritik belgenin devreye gireceğini aktaran İdlibi, ilk belgenin IŞİD’e karşı ortak mücadele stratejisini kapsadığını, ikinci belgenin ise SDG güçlerinin tümenler halinde Suriye ordusuna entegrasyonunun hukuki ve askerî yol haritasını belirlediğini ifade etmişti.

Anlaşmanın uluslararası garantörlerin huzurunda imzalanacağını belirten İdlibi, Arap ülkelerinden üst düzey temsilcilerin yanı sıra ABD ordusundan yetkililer, IŞİD’e Karşı Uluslararası Koalisyon’un Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Kevin J. Lambert, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’ın da imza törenine katılabileceğini ifade etmişti.