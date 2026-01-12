SDG-Şam görüşmesine dair iddia: "Bir devlet yetkilisi içeri girdi ve süreci bozdu"

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanlığı üyesi Sîpan Hemo, Şam’da 10 Mart mutabakatının uygulanmasına yönelik yapılan toplantının Suriye geçiş hükümetinden bir yetkilinin müdahalesiyle kesintiye uğradığını, bunun ardından sürecin askıya alındığını ve Halep’te yoğun Kürt nüfusuna sahip Şeyh Maksud ile Eşrefiye mahallelerine saldırıların başladığını iddia etti.

Ronahi TV’ye konuşan Hemo, SDG’nin Suriye HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Suriye hükümeti ordusuna entegrasyonu başlığı altında yürütülen görüşmelerde tarafların bazı maddelerde uzlaştığını, hatta uluslararası aktörlerin bu ilerlemenin kamuoyuna duyurulmasını istediğini söyledi.

"DEVLET YETKİLİSİ ODAYA GİRDİ, GÖRÜŞMELER DURDU"

Hemo’ya göre toplantı olumlu seyrederken odaya giren bir devlet yetkilisinin ardından görüşmeler durduruldu ve açıklama yapılmaması kararı alındı. Hemo, iki tarafından da anlaşma maddelerini kabul ettiğini ancak toplantı sırasında 'başka bir devlet yetkilisinin toplantıya girerek', istihbarat sorumlusu ve Savunma Bakanını yanına alıp çıktığını belirtti.

"MUTLAKA ÖZELEŞTİRİ VERECEĞİZ"

Hemo, sonrasında Şeyh Maksud ve Eşrefiye’ye yönelik tehdit dilinin arttığını, kısa süre sonra da saldırıların başladığını ileri sürdü. SDG olarak mahallelerde alınan direniş kararına destek verdiklerini belirten Hemo, "SDG’nin müdahale şansı yok muydu?" sorusuna, "Eksiklerimiz var, kabul ediyoruz. Bu hususta Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Afrin halkının eleştirileri yerindedir. Onlara ne cevap versek azdır. Bunun özeleştirisini mutlaka vereceğiz. Fakat bilinmelidir ki bazı müdahaleler beraberinde daha ağır zorluklar getirir" yanıtını verdi.

SON ATEŞKES ANLAŞMASINA DEĞİNDİ

Mahallelere dair yapılan son ateşkes anlaşmasına da değinen Hemo, "Askeri güçlerin çıkması karşılığında mahallenin güvenliğinin bir şekilde sağlanacağı ifade edildi. Bunun sözü verildi. Şunu söylemek istiyorum; bu aracı güçler bu sözlerini yerine getirmezse, onları bu yaşanan katliamlardan sorumlu tutacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan Al-Monitor’da yer alan ve görüşmelere yakın kaynaklara dayandırılan bir haberde, Şam’da 4 Ocak'ta yapılan toplantıya Suriye geçiş hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin katılmasının ardından görüşmelerin seyrinin değiştiği, toplantının kısa süre sonra sonlandırıldığı ve bakanın görüşmelerin 8 Ocak'ta devam edebileceğini söylediği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Halep kentinde HTŞ yönetimine bağlı güçler ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde süren çatışmalar beş gün sürmüştü.

Taraflar, bombardımandan birbirini sorumlu tutarken mart ayında imzalanan anlaşmaya rağmen SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik görüşmelerin çıkmaza girmesiyle gerilim yeniden tırmanmıştı.

1 Nisan'da imzalanan mutabakat doğrultusunda Şam yönetimi, bölgedeki SDG güçlerinin çekilmesi amacıyla mahalleleri kuşatma altına alırken bölgede yaşayan siviller göçe zorlanmıştı.

Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed, HTŞ güçlerinin Kürtlere karşı "imha savaşı" başlattığını söylemişti. 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada diyalog çağrısı yapan Ahmed, "Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı, sivillerle hınca hınç dolu olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine savaş ilan etmiştir. Bu, daha önceki rejimin zulmünden acı çekmiş olan Kürtlere yönelik bir imha (soykırım) savaşı ilanıdır. Bilinmelidir ki bu mahallelerin sakinlerinin çoğunluğu, Afrin'den zorla yerinden edilmiş halkımızdır" demişti.

HTŞ öncülüğünde kurulan Suriye geçici hükümeti Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, 8 Ocak'ta El Cezire kanalına verdiği demeçte, "mahallelerden açılan ateşe karşılık verdiklerini" öne sürmüştü.

8 Ocak'ta Suriye Ordusu, SDG mevzilerine yönelik operasyona başlamış, 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Şam yönetimine bağlı güçler, 10 Ocak'ta kentte "kontrolün sağlandığını" duyurmuştu. Açıklamada, silahlı güçlerin tüm sağlık ve kamu tesislerini "devlet kurumlarına" teslim etmeye başlayacağı ve Şeyh Maksud Mahallesi sokaklarından kademeli olarak çekileceği ifade edilmişti.