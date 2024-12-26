SDG, Şam’dan güvence istedi

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Beşar Esad sonrası nüfuz mücadelesinin sürdüğü Suriye’de silahlı grupların tek çatı altına toplanacağının açıklanması sonrası SDG’nin durumu belirsizliğini koruyor. Suriye’de yönetimi elinde bulunduran Heyet Tahrir el Şam, (HTŞ) kendisini ve diğer cihatçı grupları dağıtarak Savunma Bakanlığı bünyesinde toplama kararı sonrası gözler, Rojava yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri’ne çevrildi.

DOĞRUDAN TEMAS GEREK

Cihatçı gruplar silah bırakırken Suriye Demokratik Güçleri (DSG), Suriye’deki silahlı grupların Savunma Bakanlığı’na entegre edilmesi kararına ilişkin açıklama yaptı. AFP'ye konuşan SDG Sözcüsü Ferhad Şami, entegrasyonun “doğrudan tartışılması gereken bir konu” olduğunu söyledi.

Söz konusu ihtimale tamamen kapıyı kapatmadıklarına işaret eden Şami, Savunma Bakanlığı’na entegrasyonun “tüm Suriye'yi güçlendirebileceğini” dile getirdi. SDG Sözcüsü, “sorunların çözümü için Şam ile doğrudan diyaloğu tercih ettiklerini” aktardı. Her ne pahasına olursa olsun savaşa hazır olduklarını kaydeden Şami, “her türlü askeri ve siyasi seçeneğe hazır olduklarını” dile getirdi.

Önceki gün HTŞ lideri Muhammed el Colani liderliğindeki yeni yönetimin, Suriye’deki silahlı grupların komutanlarıyla bir araya geldiği, toplantıda “kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme” konusunda silahlı gruplarla anlaştığı açıklanmıştı.

ZİYARETLERİ ELEŞTİRDİ

Silahlı gruplara yönelik anlaşma sonrası gelişmeleri değerlendiren PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim “Biz de Suriye’nin parçasıyız ve çözüm sürecine dâhil olmak istiyoruz” dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Colani ile yaptıkları görüşmelere dikkat çeken Müslim, Ankara’nın Kürt politikalarını eleştirdi.

Müslim, “Görüşmelerde ne konuşulduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak görünen o ki, Türkiye, ‘Aman Kürtlerle oturmayın, Özerk Yönetim'le herhangi bir ilişki kurmayın’ mesajını veriyor. Tüm politikalarının merkezinde Kürtlerin kazanımlarını engellemek yer alıyor” dedi. “Türkiye elini Suriye’den çekerse biz de Colani ile anlaşabiliriz” diyen Müslim, “Halkımıza yönelik saldırılar durursa ve güvence verilirse silahlara gerek kalmaz” ifadelerini kullandı.

ABD ASKERİ TETİKTE

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) ile karşı saldırı başlatan Kürt grupların liderliğindeki SDG arasında gerginlik sürüyor. SDG ile SMO arasındaki gerginliği azaltmak için Kobani kentine konuşlandırılan ABD askerleri, durumu kontrol altına almak için tetikte bekliyor. SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, birkaç gün önce Türk hükümetine güvence vermek amacıyla güçlerini Kobani'den çektiğini bildirmişti.

Öte yandan ABD, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde 7 yıldır istihbarat görevlisi olarak çalışan üst düzey bir IŞİD liderinin öldürüldüğünü bildirdi.

İSRAİL ATEŞ AÇTI

Esad yönetimini devrilmesinden sonra Suriye’nin güneyinde işgalini genişleten İsrail ise işgali protesto eden Suriyelilere ateş açtı. İsrail ordusunun Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgede bulunan Kuneytra'da işgali protesto edenlere ateş açması sonucu en az 5 kişinin yaralandığı duyuruldu.

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TAHRAN’A ‘KAOS YAYMA’ UYARISI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Suriye'deki yeni durum hakkında karar vermek için henüz çok erken olduğunu” belirtti. Suriye’de yeni siyasi gelişmeler olabileceğine işaret eden Arakçi “Çok sayıda faktör oradaki politik durumu etkileyebilir. Kazanmış görünenlerin erken sevinmemesi gerekir” dedi. Yemen'deki Husiler ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin Arakçi, “İran'ın yardımına ihtiyaçları yok. Ancak İran, direniş cephesine destek vermeye devam edecektir” dedi. Suriye’de geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani ise İran'ı ülkede kaos ortamı yaratmaya çalışmakla suçlayarak Tahran’ı iç işlerine karışmaması konusunda uyardı.