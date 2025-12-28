SDG sözcüsü, Mazlum Abdi'nin Şam'a gittiği iddiasını yalanladı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi’nin dün Suriye’nin başkenti Şam’a giderek SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyonunu görüştüğüne dair haberler yalanlandı.

SDG Sözcüsü Ferhad Şami, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Mazlum Abdi’nin dün Şam’a gittiğine dair iddiaların aslı olmadığını bildirdi.

YILBAŞINDAN ÖNCE GİDİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Şami’nin açıklaması, Erbil merkezli medya organlarında, Mazlum Abdi başkanlığında SDG’den bir heyetin siyasi ve güvenlik konularını görüşmek üzere Şam’a gittiğini iddia etmesi üzerine geldi.

Öte yandan Şami, bu hafta bölge medyasına verdiği bir röportajda, yılbaşından önce, SDG’nin Suriye merkezi hükümetine entegrasyonuna ilişkin görüşmelerin bir parçası olarak Şam’a gideceğini söylemişti.