SDG, Suriye Ordusu'na entegrasyon için 70 komutanın yer aldığı bir liste sundu

Suriye Demokratik Güçleri ile geçici Şam hükümeti arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı kapsamında öngörülen entegrasyon için yeni bir adımın atıldığı bildirildi.

SDG’ye yakın bir medya kuruluşu olan North Press’in haberine göre SDG, Suriye ordusu ve özel tugaylara entegre edilmesi planlanan askeri birliklerin komutanları ile Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’ndaki temsilcilerin yer aldığı bir listeyi Uluslararası Koalisyon Güçleri’ne teslim etti.

Listede Haseke, Rakka ve Deyr ez-Zor bölgelerinde konuşlu üç askeri tümen komutanı ile Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı üç özel tugayın komutanları bulunuyor. Bu tugaylardan biri, uluslararası koalisyonla koordinasyon içinde terörle mücadele operasyonlarına odaklanacak.

Öneriye göre, Genelkurmay Başkanlığı’nın komuta kademesinin yüzde 30’unun SDG komutanlarına tahsis edilmesi öngörülüyor.

Habere göre batılı bir kaynak, SDG’nin listeyi sunduğunu doğrulayarak, “Entegrasyonun en kısa sürede gerçekleşmesini umuyoruz” dedi.

MAZLUM ABDİ ‘ORDUNUN GÜÇLÜ BİR PARÇASI OLACAK’ DEMİŞTİ

Söz konusu gelişme, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin daha önce yaptığı açıklamaların ardından geldi. Abdi, SDG’nin “oluşturulmakta olan yeni Suriye ordusunun güçlü bir parçası olacağını” belirtmiş, terörle mücadele birimlerinin ABD öncülüğündeki koalisyonla ortak operasyonlara devam edeceğini vurgulamıştı.

Abdi’nin açıklamaları, SDG askeri heyeti ile Suriye hükümeti temsilcileri arasında Şam’da süren görüşmeler sırasında yapılmıştı. Taraflar, entegrasyon için uygulanabilir mekanizmaları ele almıştı.

SDG Genel Komutanlığı üyesi Sipan Hemo ise 10 Ekim 2025’te yaptığı açıklamada, ulusal orduya entegrasyonun SDG’nin ilkeleri veya kimliği pahasına olmaması gerektiğini belirtmişti. Hemo, “Kurulduğumuz günden bu yana, tüm bileşenlerinin haklarını eşit şekilde koruyan demokratik ve birleşik bir Suriye için mücadele ettik. Bu uğurda ağır bedeller ödedik,” dedi. Entegrasyon sürecini engelledikleri iddialarını reddeden Hemo, SDG’nin ulusal orduya katılımı stratejik bir hedef olarak gördüğünü vurgulamış ve "SDG’nin, gerçek anlamda ulusal bir Suriye ordusunun inşasında temel bir rolü olduğuna inanıyoruz. Böyle bir ordu, bizim katılımımız olmadan kurulamaz" diye konuşmuştu.