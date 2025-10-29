SDG, Suriye Ordusu'na entegrasyon için 70 komutanın yer aldığı bir liste sundu
Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), Suriye Ordusu ve bağlı özel tugaylara entegre edilmesi planlanan askeri birlik komutanlarının listesini Uluslararası Koalisyon’a ilettiği bildirildi.
Suriye Demokratik Güçleri ile geçici Şam hükümeti arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı kapsamında öngörülen entegrasyon için yeni bir adımın atıldığı bildirildi.
SDG’ye yakın bir medya kuruluşu olan North Press’in haberine göre SDG, Suriye ordusu ve özel tugaylara entegre edilmesi planlanan askeri birliklerin komutanları ile Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’ndaki temsilcilerin yer aldığı bir listeyi Uluslararası Koalisyon Güçleri’ne teslim etti.
Listede Haseke, Rakka ve Deyr ez-Zor bölgelerinde konuşlu üç askeri tümen komutanı ile Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı üç özel tugayın komutanları bulunuyor. Bu tugaylardan biri, uluslararası koalisyonla koordinasyon içinde terörle mücadele operasyonlarına odaklanacak.
Öneriye göre, Genelkurmay Başkanlığı’nın komuta kademesinin yüzde 30’unun SDG komutanlarına tahsis edilmesi öngörülüyor.
Habere göre batılı bir kaynak, SDG’nin listeyi sunduğunu doğrulayarak, “Entegrasyonun en kısa sürede gerçekleşmesini umuyoruz” dedi.
MAZLUM ABDİ ‘ORDUNUN GÜÇLÜ BİR PARÇASI OLACAK’ DEMİŞTİ
Söz konusu gelişme, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin daha önce yaptığı açıklamaların ardından geldi. Abdi, SDG’nin “oluşturulmakta olan yeni Suriye ordusunun güçlü bir parçası olacağını” belirtmiş, terörle mücadele birimlerinin ABD öncülüğündeki koalisyonla ortak operasyonlara devam edeceğini vurgulamıştı.
Abdi’nin açıklamaları, SDG askeri heyeti ile Suriye hükümeti temsilcileri arasında Şam’da süren görüşmeler sırasında yapılmıştı. Taraflar, entegrasyon için uygulanabilir mekanizmaları ele almıştı.
SDG Genel Komutanlığı üyesi Sipan Hemo ise 10 Ekim 2025’te yaptığı açıklamada, ulusal orduya entegrasyonun SDG’nin ilkeleri veya kimliği pahasına olmaması gerektiğini belirtmişti. Hemo, “Kurulduğumuz günden bu yana, tüm bileşenlerinin haklarını eşit şekilde koruyan demokratik ve birleşik bir Suriye için mücadele ettik. Bu uğurda ağır bedeller ödedik,” dedi. Entegrasyon sürecini engelledikleri iddialarını reddeden Hemo, SDG’nin ulusal orduya katılımı stratejik bir hedef olarak gördüğünü vurgulamış ve "SDG’nin, gerçek anlamda ulusal bir Suriye ordusunun inşasında temel bir rolü olduğuna inanıyoruz. Böyle bir ordu, bizim katılımımız olmadan kurulamaz" diye konuşmuştu.
10 MART MUTABAKATI
SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, 10 Mart’ta bir araya gelmiş ve 8 maddelik bir mutabakat imzalamıştı.
Mutabakat maddeleri şöyle:
1- Tüm Suriyelilerin siyasi süreçte temsil edilme ve devlet kurumlarına katılım hakkı, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak liyakat esasına göre güvence altına alınacaktır.
2- Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir unsuru olarak kabul edilecek ve vatandaşlık hakları ile anayasal hakları güvence altına alınacaktır.
3- Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanacaktır.
4- Kuzey ve Doğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumlar, Suriye devleti yönetimi çerçevesinde entegre edilecek; sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları devlet kontrolüne alınacaktır.
5- Tüm Suriyeli mültecilerin kendi şehir ve köylerine geri dönüşü güvence altına alınacak ve korunmaları Suriye devleti tarafından sağlanacaktır.
6- Suriye devleti, Esad rejiminin kalıntılarıyla ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden unsurlarla mücadelede desteklenecektir.
7- Bölünmeye yönelik çağrılar, nefret söylemi ve toplumdaki ayrışmayı körükleyen girişimler reddedilecektir.
8- Uygulama komisyonları, anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamen hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecektir.