‘SDG Suriye ordusuna katılacak’

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Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, Suriye’de yönetimi elinde bulunduran cihatçı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ile yaptıkları görüşmelerde, Suriye’de tek bir ordu olması ve SDG’nin bunun parçası olmasında anlaştıklarını söyledi. Abdi, SDG’nin orduya entegrasyonuna ilişkin “Mekanizmasının ne olacağı, nasıl yürütüleceği ve ne zaman gerçekleştirileceği gibi konularda görüşmeler devam ediyor” dedi.

Suriye’de cumhurbaşkanlı olarak atanan HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani (Ahmed el Şara) ile görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Abdi, “Birlik halinde bir Suriye istiyoruz, ayrılıkçılık gibi bir niyetimiz yok. SDG, daha geniş bir siyasi çözümün parçası olarak birleşik bir Suriye ordusunun ayrılmaz bir parçası olmayı öngörüyor... Amacımız, tüm toplulukların haklarına saygı duyan, demokratik ve birleşik bir Suriye inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçiş yönetiminin Cumhurbaşkanı ilan edilen HTŞ lideri Colani’ye geçici bir yasama konseyi kurma yetkisi verilerek Suriye Anayasası askıya alındı. Yeni yasama konseyi, yeni bir anayasa kabul edilene kadar görevlerini yerine getirecek. Ancak yeni yasama organının ne zaman seçileceği belirtilmezken, geçiş sürecine ilişkin zaman çizelgesi hakkında da yeni bir ayrıntı verilmedi. Siyasi geçiş döneminde kapsayıcı bir hükümet kurulacağını, ülkedeki çeşitli kesimleri bir araya getirecek bir ulusal konferans oluşturulacağını ve sürecin sonunda seçimlere gidileceğini belirten Colani, seçimlerin düzenlenmesinin dört yılı bulabileceğini belirtti.