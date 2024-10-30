SDG, Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istedi

Omurgasını Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi, Türkiye'nin son dönemde yoğunlaştırdığı operasyonlarla ilgili ABD'den yardım istedi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Abdi Türkiye'nin askeri operasyonları dahil olmak üzere Suriye'deki karmaşık çatışmalar ağına diplomatik çözümler bulunması için uluslararası güçlere çağrı yaptı.

Abdi, Türkiye dahil tüm taraflarla diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

SDG komutanı Abdi, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu çok önceden planladığını ve TUSAŞ saldırısını bir bahane olarak kullandığını iddia ederek "altıncı gününe giren saldırıların türünün ve devamlılığının, bunun sadece bir yanıt olmadığını gösterdiğini" öne sürdü.

TUSAŞ SALDIRISI

23 Ekim'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'daki merkezine düzenlenen, beş kişinin hayatını kaybettiği ve PKK tarafından üstlenilen saldırının ardından Türkiye, Kuzey Irak ve Suriye'deki hedeflere yoğun operasyonlar düzenlemişti.



TUSAŞ saldırısında 5 sivili yurttaş yaşamını yitirmişti

On yılı aşkın bir süredir Suriye'nin kuzeydoğusunda özerk bir yapı oluşturan SDG, bu özerkliğin bir anayasa değişikliğiyle resmileştirilmesini talep ediyor. Türkiye ile Suriye yönetimi arasında normalleşme girişimleri de SDG'de endişe yaratıyor.

ABD, SDG'yi Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede en önemli kara müttefiki olarak görüyor.

ABD'NİN BÖLGEDEN ÇEKİLMESİ ENDİŞESİ

ABD'nin Irak'tan 2026'da tamamlanması beklenen çekilme sürecine işaret eden Abdi, ABD'nin bölgedeki varlığını azaltmasının Suriye'deki faaliyetleri de etkileyebileceği endişesini dile getirerek "Koalisyon güçleri ile birlikte IŞİD hücrelerini etkisiz hale getirmek üzere günlük faaliyetler yürütüyoruz. Eğer koalisyon geri çekilirse tehdit seviyesi tüm bölgede artacaktır" dedi.

ABD resmi olarak Suriye'den çekilmek üzere herhangi bir takvim açıklamamasına rağmen Washington'da bu yönde istişarelerin sürdüğü biliniyor. 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, başkanlığı döneminde Suriye'den çekilmeyi savunuyordu. ABD'nin Suriye'den çekilmesinin hem Türkiye hem de Suriye rejiminin SDG üzerindeki baskıyı artırmasına yol açacağı değerlendiriliyor.