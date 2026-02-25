SDG ve ABD, Talabani ev sahipliğinde görüştü

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Irak’ın Süleymaniye kentindeki Dabaşan bölgesinde bir araya geldi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafil Talabani'nin ev sahipliğinde düzenlenen görüşmeye IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani de katıldı.

Görüşme sonrası X hesabından açıklama yapan Barrack, “Yenilenmenin ve koordinasyonun güzel, genç ve canlı iplikleri, cesur bir medeniyetin kadim manzarasını örüyor. Büyük ve umut dolu yeni bir başlangıç” ifadelerini kullandı.

Zirvede, SDG ile HTŞ öncülüğünde kurulan Suriye geçici hükümeti arasında 29 Ocak’ta varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının uygulanması konuşuldu.

Bafil Talabani, anlaşmanın hayata geçirilmesinin “hayati önem taşıdığını” belirterek, sürecin önündeki engellerin kaldırılması için ortak çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

Kubat Talabani, “Suriye’de tüm bileşenlerin adil temsilini sağlayacak kapsayıcı bir siyasi sürece ihtiyaç var” derken, tarafların etnik çeşitliliğe saygılı, istikrarlı bir devlet yapısı konusunda mutabık kaldığı öne sürüldü.