SDG ve PYD’den HTŞ’ye yönelik sıcak mesajlar

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Ana omurgasını Suriyeli Kürt örgütlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye’deki çatışmalara ilişkin konuştu. Abdi, "Bizim Heyet Tahrir Şam ile ilişkilerimiz var. Biz ve HTŞ hiçbir zaman savaşmadık. Bize saldırı olursa kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.

"HTŞ ve bölgedeki diğer güçlerle başta Halep’teki durum olmak üzere alanlarımızın güvenliği için görüşmelerimiz devam ediyor" diyen Abdi "İki aydır ne olacağını biliyorduk, tedbirlerimizi aldık ve hazırdık" dedi. Abdi, "IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı uluslararası koalisyon güçleriyle koordinasyon halindeyiz" ifadelerini kullandı. Demokratik Birlik Partisi (PYD) yöneticisi Salih Müslim ise HTŞ’ye ilişkin "ellerini uzatmaya devam ederse, diyaloğun mümkün olacağına inanıyorum” dedi.