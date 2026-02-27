SDG’den Şam’a yanıt: Sorumluluktan kaçıyor

Dış Haberler

Suriye’de Şam ile Rojava arasındaki kırılgan ateşkes ve entegrasyon sürerken Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD üyelerinin ailelerinin tutulduğu Rojava’daki El Hol Kampı’ndan firarlara ilişkin HTŞ yönetiminin suçlamalarına yanıt verdi.

ŞAM’DAN SUÇLAMA

Suriye’de cihatçı HTŞ hükümeti, IŞİD mensuplarının aile üyelerinin tutulduğu Hol Kampı'ndan ocak ayında çok sayıda kişinin kaçtığını doğruladı. HTŞ yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, SDG’nin kampı aniden boşalttığını ve Suriye ordusunun bölgeye ulaşmasından önceki 6 saatlik boşlukta kitlesel firarların yaşandığını belirtti. SDG’yi koordinasyonsuz bir şekilde çekilerek güvenliği “kasten” zaafa uğratmakla suçlayan Baba, kampın etrafındaki çitlerde 138 ayrı noktada gedik tespit edildiğini duyurdu.

PLANLI BİR TIRMANIŞ

SDG’den yapılan açıklamada ise Şam yönetiminin iddiaları reddedilirken kampın Şam destekli milislerin saldırısıyla kaosa sürüklendiği kaydedildi. Şam’ın “sorumluluktan kaçtığını” belirten SDG, yaşananların tesadüf değil “planlı bir tırmanış” olduğunu söyledi.

Olayların Şam’a bağlı milislerin kampa yönelik doğrudan saldırılarıyla başladığını aktaran SDG, “kampın çatışma yerine dönüşmemesi için geri çekilmek zorunda kaldığını” kaydetti.

Açıklamada “Milislerin kampa girmesinin ardından, IŞİD unsurlarının aileleri kameralar önünde tahliye edilmeye başlandı. Bir haftayı aşkın süredir Suriye İçişleri ve Savunma bakanlıklarının gözetiminde ve desteğinde kaçakçılık yapıldığı belgelendi” denildi.