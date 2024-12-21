SDG’den ‘tam ateşkes’ koşulu

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Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin statüsüne ilişkin Türkiye ile ABD ve Kürt güçler arasındaki anlaşmazlık sürüyor.

Suriye'de omurgasını YPG'nin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye ile “tam bir ateşkese” varılması durumunda “Suriyeli olmayan savaşçıların” ülkeden çekilmesini teklif etti. Reuters haber ajansına konuşan Abdi, “PKK gibi farklı gruplardan savaşçıların 2019’da IŞİD’in yenilgiye uğratılmasına rağmen hala bölgede kaldığını” söyledi.

‘ABD DENETLEYEBİLİR’

Türkiye ve desteklediği Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Kobani'ye saldırmaya hazırlandıklarını belirten Abdi, “tam bir ateşkes” durumunda Kobani'nin Suriyeli bir güvenlik gücüne teslim edilebileceğini dile getirerek ABD askerlerinin de bölgeyi denetleyebileceğini kaydetti. Abdi, “Suriye’de siyasi aşamaya geçildiğini” belirterek “Yabancı savaşçılar artık evlerine dönmeli” dedi. SDG komutanı, “Diğer taraftan bir saldırı gerçekleşmesi durumunda saldırıyı püskürtmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ise Rojava ve Suriye’de bulunan ABD askeri sayısının, uzun zamandır açıklanan 900 rakamı yerine yaklaşık 2 bin olduğunu açıkladı. “Suriye’den çekilme planımız yok” diyen Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, “muhtemelen aylardır Suriye’de bulunan” ek birliklerin IŞİD’e karşı mücadeleye destek vermek için gönderilen takviye askerler olarak değerlendirildiğini vurguladı.