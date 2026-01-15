SDG’den uyarı: Askeri tırmanış, IŞİD tutuklularının bulunduğu cezaevlerini tehdit ediyor

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Kuzey ve Doğu Suriye’de cezaevi güvenliği ve bölgesel istikrara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. SDG, Şam’a yönetimine bağlı fraksiyonların saldırıları ve buna eşlik eden askeri yığınakların, IŞİD hücreleri tarafından istismar edilmeye çalışıldığını bildirdi.

GERİLİM IŞİD HÜCRELERİ İÇİN FIRSAT YARATIYOR

Açıklamada, mevcut koşulların sürmesi halinde genel bir istikrarsızlık riskinin ortaya çıkabileceği, bunun da IŞİD üyelerinin tutulduğu cezaevleri açısından ciddi bir tehdit oluşturabileceği vurgulandı.

SDG açıklamasında, IŞİD’e bağlı hücrelerin bölgede yaşanan askeri tırmanışı fırsata çevirmeye çalıştığı ve tutuklu üyelerinin bulunduğu cezaevlerini hedef alan saldırı girişimlerinde bulunabileceği ifade edildi. Güçlerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, cezaevlerinin şu an itibarıyla güvenli ve tam kontrol altında olduğu kaydedildi.

SDG'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şöyle: