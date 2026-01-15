SDG’den uyarı: Askeri tırmanış, IŞİD tutuklularının bulunduğu cezaevlerini tehdit ediyor
Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Kuzey ve Doğu Suriye’de artan askeri hareketlilik ve saldırıların, IŞİD üyelerinin tutulduğu cezaevlerinin güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.
Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Kuzey ve Doğu Suriye’de cezaevi güvenliği ve bölgesel istikrara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. SDG, Şam’a yönetimine bağlı fraksiyonların saldırıları ve buna eşlik eden askeri yığınakların, IŞİD hücreleri tarafından istismar edilmeye çalışıldığını bildirdi.
GERİLİM IŞİD HÜCRELERİ İÇİN FIRSAT YARATIYOR
Açıklamada, mevcut koşulların sürmesi halinde genel bir istikrarsızlık riskinin ortaya çıkabileceği, bunun da IŞİD üyelerinin tutulduğu cezaevleri açısından ciddi bir tehdit oluşturabileceği vurgulandı.
SDG açıklamasında, IŞİD’e bağlı hücrelerin bölgede yaşanan askeri tırmanışı fırsata çevirmeye çalıştığı ve tutuklu üyelerinin bulunduğu cezaevlerini hedef alan saldırı girişimlerinde bulunabileceği ifade edildi. Güçlerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, cezaevlerinin şu an itibarıyla güvenli ve tam kontrol altında olduğu kaydedildi.
SDG'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
Şam fraksiyonlarının saldırılarının yarattığı güvenlik durumu ve buna eşlik eden askeri yığılmalar ve Kuzey ve Doğu Suriye’deki bölgelere yönelik devam eden tehditler ışığında, IŞİD terör hücreleri bu tırmanıştan faydalanarak üyelerinin tutulduğu hapishaneleri hedef alan saldırılar düzenlemeye çalışıyor.
Güçlerimiz tamamen hazır ve teyakkuz halindedir ve cezaevlerinin güvenliğini sağlamak ve herhangi bir güvenlik ihlalini önlemek için gerekli tüm önlemleri almıştır. Cezaevleri şu anda güvenli ve tamamen kontrol altındadır.
Bununla birlikte, bu durumun devam etmesi ve beraberindeki askeri tırmanış, genel istikrarsızlığa yol açabilir, IŞİD üyelerini barındıran cezaevlerinin güvenliğine gerçek bir tehdit oluşturabilir ve terörizmle mücadelede yıllarca süren fedakârlıkların ardından bölgeyi başa döndürme tehdidinde bulunabilir.