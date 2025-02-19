SDG’nin ordu kararı

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Cihatçıların kontrolündeki Suriye’de HTŞ yönetimi ile Kürtler arasındaki görüşmelerde karşılıklı hamleler, pazarlıklar sürüyor. Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan Dığeym Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sürece dahil edilmeyeceğini açıklamasının ardından Kürt cephesinden iki hamle birden geldi.

SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetiminin başkanı Muhammed El Colani’yi (Ahmed El Şara) kontrol ettikleri bölgeleri ziyaret etmeye davet etti.

COLANİ’Yİ ‘TEBRİK’ ETTİ

"İstikrara ve ulusal birliğe katkıda bulunan tüm çabaları destekliyoruz" diyen Abdi, Colani’ye diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu. North Press Agency’ye yaptığı açıklamada Colani’yi tebrik eden Abdi, HTŞ liderinin Afrin’e yaptığı ziyareti ‘memnuniyetle karşıladıklarını’ dile getirdi. "Tüm Suriyelileri birleştiren ulusal bir çözüme açığız" diye konuştu.

ORDUYA KATILIM

Abdi’nin davetinin yankıları sürerken SDG’nin Suriye ordusuna katılım kararına ilişkin yeni bir açıklama geldi. SDG’ye bağlı Kuzey Demokratik Tugayı’nın Komutanı Ebu Ömer El İdlibi, Suriye Demokratik Meclisi ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ile SDG Genel Komutanlığı arasında dün bir toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi. El İdlibi toplantıda, SDG ve Rojava’daki güvenlik kurumlarının, Suriye ordusunun yapısına dahil edilmesi kararı alındığını açıkladı.

SDG Genel Komutanlığı’ndan açıklama gelmezken Baladi’nin aktardığına göre, El İdlibi’nin açıkladığı 8 maddelik taslakta özetle şu kararlar alındı: “SDG ile özerk yönetime bağlı güvenlik kurumları, Suriye ordusunun yapısına dahil edilecek. Kuzeydoğu Suriye’deki devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçirilecek. SDG ve Kuzeydoğu Suriye bölgesinden tüm yabancı savaşçılar çekilecek. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunacak.”

Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan Dığeym, önceki gün AA’ya yaptığı açıklamada SDG’nin sürece dahil edilmeyeceğini söylemişti.