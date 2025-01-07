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"Se7en" 17 Ocak'ta tekrar vizyona giriyor

David Fincher'ın kült filmi "Se7en", 17 Ocak'ta tekrar vizyona giriyor.

Kültür Sanat
  • 07.01.2025 15:17
  • Giriş: 07.01.2025 15:17
  • Güncelleme: 07.01.2025 15:20
Kaynak: AA
"Se7en" 17 Ocak'ta tekrar vizyona giriyor
Fotoğraf: imdb

Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın başrolünde yer aldığı kült film "Se7en", 17 Ocak'ta IMAX salonlarında yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

"Dövüş Kulübü", "Zodiac", "Sosyal Ağ", "Kayıp Kız" ve "Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi" filmlerinin usta yönetmeni David Fincher'ın 1995'te vizyona giren gerilim türündeki filminin 30. yılı kutlanıyor.

Gösterime girdiği dönemde büyük ses getiren film, 1996 yılı Akademi Ödülleri'nde "En İyi Kurgu" dalında Oscar'a aday olmuştu.

Türkiye'de dağıtımını TME Films'in üstlendiği film, seri cinayetler işleyen bir katilin peşine düşen iki polis dedektifinin hikayesini anlatıyor.

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