Seal, Harbiye'de sahne alacak

Kiss from a Rose", "Crazy" ve "Stand by Me" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan "Grammy" ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Kültür Sanat 27.06.2024 15:48 Giriş: 27.06.2024 15:48

Güncelleme: 27.06.2024 15:52 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA