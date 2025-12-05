Giriş / Abone Ol
Şeb-i Arus töreni: Konya'ya ek YHT seferi düzenlenecek

Şeb-i Arus törenleri dolayısıyla Konya'ya ek YHT seferleri düzenlenecek. İlave seferlerle Ankara-Konya-Ankara arasında 962 ilave kapasite sağlanacak.

  • 05.12.2025 13:06
  • Giriş: 05.12.2025 13:06
  • Güncelleme: 05.12.2025 13:10
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, "Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri"ne (Şeb-i Arus) katılmak isteyenler için 17 Aralık'ta Ankara-Konya ve Konya-Ankara için ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri düzenleyeceklerini bildirdi.

Yalçın, ABD merkezli X sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Törenlere katılmak isteyenler için ek YHT seferleri düzenlediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"17 Aralık Çarşamba Ankara-Konya saat 15.05'te Ankara'dan hareket, Konya-Ankara saat 23.05'te Konya'dan hareket. Halkımızın kültürel ve manevi değerlere ulaşımını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımız doğrultusunda, vatandaşlarımızın bu özel törenlere katılımına destek olduğumuz için mutluluk duyuyor, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vuslata erişinin 752. yılında rahmetle anıyoruz."

TCDD Taşımacılık AŞ'den edinilen bilgiye göre, ilave seferlerle Ankara-Konya-Ankara arasında 962 ilave kapasite sağlanmış olacak.

