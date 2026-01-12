Sebastian Szymanski, Fransa yolcusu

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadro planlamasında hareketli günler yaşayan Fenerbahçe’de, ayrılık ihtimali güçlenen isimlerden biri Sebastian Szymanski oldu.

Sezonun ilerleyen bölümünde forma şansı azalan Polonyalı orta saha oyuncusuyla yolların ayrılması gündemde.

HT Spor'un haberine göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, 26 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertli kulübe 10 milyon euroluk resmi teklif sundu.

TEMASLAR SIKLAŞTI

İki kulüp arasında temasların son günlerde sıklaştığı öğrenilirken, Fenerbahçe yönetiminin bu transferden beklentisinin 15 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi.

Taraflar arasındaki pazarlık sürecinin devam ettiği, rakam konusunda uzlaşma sağlanması halinde transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği belirtiliyor. Oyuncu cephesinde ise herhangi bir pürüz bulunmadığı, Szymanski’nin Fransa’ya transfer fikrine olumlu yaklaştığı ve kulüplerin anlaşması durumunda süreci zorlaştırmayacağı kaydedildi.

2023 yaz transfer döneminde Dinamo Moskova’dan 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Sebastian Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Polonyalı futbolcu, toplamda 1089 dakika sahada kalırken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.