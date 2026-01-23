Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oldu

Fenerbahçe Kulübü, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin Fransız ekibi Rennes'e transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Sebastian Szymanski'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski'ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Teşekkürler Sebastian Szymanski



Futbolcumuz Sebastian Szymanski’nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennais FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için… pic.twitter.com/q1Dv8X12Su — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 22, 2026

Rennes Kulübü, Szymanski transferini yayınladığı video ile açıkladı.

Une saison de football se construit brique par brique 🧱#Szymański2029 pic.twitter.com/6NdkJ6DF0j — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 22, 2026

Polonyalı futbolcu, 2023 yılından bu yana giydiği Fenerbahçe formasıyla 134 maçta 22 gol kaydetti.