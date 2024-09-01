Şebek ne demek? Şebek kelimesinin kökeni nedir? Şebek kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir?

Türkiye'nin yörelerinde sayısız anlamı bulunan şebek kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şebek kelimesi ile ilgili kapsamlı bir içerik hazırladık. ŞEbek kelimesinin anlamı ve kulalnımlarına göz atalım:

ŞEBEK NE DEMEK?

Şebek kelimesinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre üç anlamı bulunmaktadır: Şebek kelimesinin ilk anlamı, genellikle Afrika'nın dağlık bölgelerinde sürüler hâlinde yaşayan, değişik renklerde olan, uzun veya kısa kuyruklu türleri bulunan maymundur. Şebek kelimesinin ikinci anlamı, 'Çirkin ve arsız (kimse)'dir. Şebek kelimesinin üçüncü anlamı ise 'maskara'dır.

ŞEBELEK NE DEMEK?

Şebelek kelimesi, kişiler hakkında hakaret sözcüğü olarak kullanılır. Şebek sözcüğünden türemiştir fakat Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde herhangi bir anlamı bulunmamaktadır. Şebelek ifadesi ile kast edilen, şebek sözcüğüne yüklenen olumsuz anlamlardır. Birisi hakkında arsız ve maskara olduğunu söylemek için kullanılır.

ŞEBEK KELİMESİ ANADOLU'DA NASIL KULLANILIR?

Şebek kelimesinin bunun haricinde yörelere göre birçok kullanımı da vardır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'ne göre, şebek kelimesi, Adyon, Samsun, Burdur, Amasya, Antalya ve Aydın bölgelerinde 'topaç olarak da kullanılır.

Şebek, denizli yöresinde tabanca anlamı olarak da kullanılır. Hatay yöresinde şebek kelimesi, 'hamur açmaya yarayan, ağaçtan yapılmış kısa silindir gereç, merdane' anlamında da kullanılır.

Düzce, Bolu, Trabzon ve Yozgat yörelerinde şebek kelimesi, 'çok çirkin yüzlü' olarak da kullanılır.

Manisa ve çevresi, Çarşamba, Samsun, Merzifon, Amasya, Ordu, Trabzon, Rize, Kars, Erzurum, Koyulhisar, Vazıldan, Divriği, Sivas Bahçeli, Bor -Niğde, Lüleburgaz -Kırıkkale çevrelerinde de 'şebek' kelimesinin 'maskara anlamında kullanımları vardır.

Sorgun-Yozgat çevrelerinde 'şebek' kelimesi 'alnı geniş (kimse)' anlamında kullanılır.

İskilip -Çorum bölgesinde 'şebek', 'çok küçük' anlamında kullanılır.

Artvin-Şavşat'da şebek kelimesinin 'ayı yavrusu' kullanımları da vardır.