Şebekenin tümü yargılanmalı

Haber Merkezi

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybettirilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 6 yıl sonra ortaya çıkan yeni gelişmeler, dosyanın seyrine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Soruşturmada bazı isimler üzerinden işlem yapılırken, dönemin siyasi ve idari sorumlularına yönelik herhangi bir adım atılmaması kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Eski Tunceli İl Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı gibi kritik görevlerde bulunan isimler ile dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin soruların yanıtsız kalması tepkileri artırırken, ‘‘Adalet neden gecikiyor?’’ sorusu gündem geldi. Aile ve Doku’nun arkadaşları ise, “Birkaç isimle dosya kapatılamaz, tüm sorumlular ortaya çıkarılmalı” çağrısında bulundu.

Gülistan Doku’un soruşturması kapsamında 13 Nisan’da yapılan operasyonda aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha sonra Vali Sonel ile dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de gözaltına alındı. Emniyet işlemleri tamamlanan başhekim tutuklandı. Vali Sonel’in oğlu ve korumasının aralarında olduğu tutuklu sayısı 11’e yükseldi.

Mustafa Türkay Sonel

SORULAR YANITSIZ KALDI

Dönemin valisi Tuncay Sonel hakkkında süren soruşturmaya Gülistan Doku’nun ailesi mağdur olarak eklendi. Sonel hakkında “insan öldürme” suçundan da işlem yapılacağı belirtildi. Soruşturma sürecine dair yöneltilen soruların yanıtsız bırakılması ise “Hesap vermekten kim korunuyor? Bu süreç neden 6 yıl bekletildi?” sorularını gündeme getirdi. Bürokrasi de bulunan üst düzey isimlerin adının da geçtiği olayda, hem kaybettirildiği dönemde hem de son süreçte Meclis’e çok sayıda soru önergesi ve araştırma önergesi sunuldu. Ancak ne bir komisyon kuruldu ne de verilen soru önergelerine yanıtlar geldi.

Tuncay Sonel

41 SORU ÖNERGESİ

MA’nın haberine göre, Doku’nun kaybettirildiği dönemde denk gelen Meclisin 27’nci yasama döneminde sadece DEM Parti 31 adet soru önergesi ve 5 adet araştırma önergesi; CHP ise 3 adet soru önergesi verdi. 28’inci yasama döneminde ise DEM Parti 4 adet soru önergesi ve 1 adet araştırma önergesi verirken; CHP ise bu dönemde 3 adet soru önergesi verdi. Gözler şimdi soruşturmanın, Vali Tuncay Sonel ile yakın ilişkisi olduğu bilinen dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya uzanıp uzanmayacağına dikildi. Doku soruşturması kapsamında 2019 ile 2020 arasında PolNet (Polis Bilgi Sistemi) uygulamasında arama yapan polislerin isimleri dosyaya girdi. Öte yadan Doku ailesi, soruşturma kapsamında tutuklanan Zainal Abarakov’un babası Engin Yücel’in ifadesini paylaştı. Engin Yücel ifadesinde eski Tunceli Valisi Sonel tarafından Antalya’da bir otele yerleştirildiklerini söyledi. İfadesine göre Yücel, Gülistan kaybolduktan sonra kentteki tepkiyle birlikte izne ayrıldı, ailesiyle birlikte Elazığ merkezde bulunan dayısının evine yerleşti. Yanında eşi Cemile ve Zeinal’ın da buluduğunu belirten Yücel, özetle şunları söyledi: ‘‘Bunaldığı için ve annesinn panik olarak Zeinal’a birşey olacağını düşünerek yurtdışına gönderdik. Belli bir zaman geçtikten sonra müdürümüz Ertuğrul A. beni cepten arayarak ‘Vali beyin selamı var, burada devlete karşı ayaklanma söz konusu. Zeinal’ın yurtdışına kaçtığı yönünde huzursuzluk var. Zeinal’ı yurtdışından getirebilir misiniz?’ dedi. ‘Antalya da sizi polisler koruyacak, Antalya Emniyet Müdürünün ayarladığı otelde kalacaksınız’ diyerek, kendi aracımıza binerek peş peşe Antalya iline gece yola çıktık. Antalya Belek te bulunan 5 yıldızlı Sueno Hotels Deluxe Belek Otel’e gittik. Otele gittiğimizde hiçbir şekilde kaydımızın yapılmayacağını ekipler söyledi ve yapılmadı da. Bu otelde yaklaşık 3 ay konakladık.

ŞEBEKE ORTAYA ÇIKARILMALI

Doku’nun ailesi adliye önünde adalet talebiyle nöbeti devam ederken Munzur Üniversitesi öğrencileri de konuştu. Öğrenci Musa Atlı, Gülistan Doku’nun faillerinin 6 yıl sonra ortaya çıktığına dikkat çekti. Van’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair henüz adım atılmadığını anımsatan Atlı "Kaç yıl sonra o adalet gelecek? Biz buraya sadece adaleti aramaya geldik. Bu yozlaşmış sistemin bir parçası olmamak için buradayız. Önemli olan bu cinayetin arka planını aydınlatmaktır. Neden 6 yıl boyunca bulunamadı?" diye sordu. Soruşturmanın detaylarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurgulayan Atlı, "Çünkü 6 yıldır bir güven problemimiz var. Kapalı kapılar ardında bu cinayetin üstünü örtmeye çalışanlar oldu. Bu şebeke kaç kişi? Devletin yetki görevini kötüye kullanan şebekenin ortaya çıkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Üniversitede herhangi bir korku yaşamak istemediklerini vurgulayan Elif Keskin, olayda sorumluluğu bulunan herkesin ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Reber Kaya ise, "Faillerin bulunmasını istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.

MEHMET AĞAR SORUSU

Emek Partisi milletvekili Sevda Karaca, Doku dosyasındaki iddiaların “devlet bürokrasisinin çürümüşlüğünü ortaya koyduğunu” belirterek Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karaca, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, ‘kendini kurtarması için’ Mehmet Ağar’a başvurduğu iddiasını dile getirerek ‘‘Tuncay Sonel, Mehmet Ağar ile görüştü mü?’’ diye sordu. Öte yandan hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD’de olduğu bilinen firari sanık Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

YURDA GİTMEDİĞİ HABER VERİLMEMİŞ

Doku soruşturmasına dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. MA’nın haberine göre, soruşturmada üniversite kampüsünde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtta kalan Gülistan Doku’nun uzun süre yurda gitmediği ve yurt yetkililerinin durumu aileye haber vermediği ortaya çıktı.

DELİLLERİ KARARTMAYIN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma 19 ayını geride bıraktı. Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları ‘‘Rojin Kabaiş dosyasında: delilleri karartma! Telefonu aç, DNA’ları açıkla" başlığıyla online imza kampanyası başlattı.