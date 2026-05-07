Şebnem Ferah'ın ikinci konser tarihi belli oldu

Şebnem Ferah'ın 27 Haziran Cumartesi günü İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta bir konser daha vereceği açıklandı. Biletler 8 Mayıs'ta satışa sunulacak.

Kültür Sanat
  • 07.05.2026 14:58
  • Güncelleme: 07.05.2026 15:04
Kaynak: Haber Merkezi
6 yıl sonra ilk kez konser vereceğini duyuran Şebnem Ferah'ın ikinci konser tarihi açıklandı.

Ünlü rock sanatçısı Şebnem Ferah, yıllar sonra 3 Haziran 2026’da Küçükçiftlik Park'ta konser verecek. 2 bin 500 TL'den başlayan biletler, geçtiğimin günlerde satışa çıktı ve dakikalar içinde tükendi.

Şebnem Ferah, 27 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da bir konser daha verecek.

KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek konserin biletleri, 8 Mayıs saat 15.00'te Bubilet'te satışa sunulacak.

