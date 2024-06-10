Şebnem Ferah sahnelere dönüyor

Rock müziğin önemli isimlerinden Şebnem Ferah, yaklaşık 4 yıldır ara verdiği konserlerine yeniden başlıyor. Ferah, "Biraz araya ihtiyacım oldu. Konserlerim olacak" dedi.

Türk rock müziğinin en önemli isimlerinden Şebnem Ferah, uzun süredir ara verdiği konserlerine yeniden başlayacağını açıkladı.

Yaklaşık 4 yıldır konser vermeyen Ferah için hayranları 'ses ver' kampanyası başlatmıştı.

'2. Sayfa' programının kameralarına yansıyan Ferah, "Her şey gayet yolunda" açıklamasını yaptı.

Sahnelere döneceğini duyuran Şebnem Ferah, "Biraz araya ihtiyacım oldu. Konserlerim olacak" ifadelerini kullanmıştı.