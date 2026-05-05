Şebnem Ferah tarih vererek duyurdu: Sahnelere dönüyor

2020 yılından bu yana sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geri dönüş tarihini ilan etti. Türk rock müziğinin önemli isimlerinden olan sanatçı, paylaştığı görselde “03.06.2026 İstanbul” ifadesine yer vererek sevenlerine şu notla seslendi:

“Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere.”

KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek konserin biletleri, 6 Mayıs (yarın) saat 12.00 itibarıyla satışa çıkacak.