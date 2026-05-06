Şebnem Ferah’ın konser biletleri dakikalar içinde tükendi

Ünlü rock sanatçısı Şebnem Ferah'ın 6 yıl sonra vereceği konserin biletleri dakikalar içinde tükendi.

Usta sanatçı Şebnem Ferah, yıllar sonra 3 Haziran 2026’da Küçükçiftlik Park'ta konser verecek.

2 bin 500 TL'den başlayan biletler, saat 12.00'de satışa çıktı.

Bilet satın almak için siteye giren hayranlara önünde kaç kişi olduklarını belirten bir uyarı verildi.

Yaklaşık 20 dakikanın ardından bilet almak için sitede bekleyenlere biletlerin tükendiği bildirildi ve şu uyarı paylaşıldı:

9 bin metrekarelik Küçükçitflik Park konser alanı yaklaşık 17 bin kişilik kapasiteye sahip.

"BULUŞANA KADAR GÜN SAYIYOR OLACAĞIM"

Son konserini 2020'de veren Ferah, 3 Haziran'da vereceği konseri sosyal medya hesabından “Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere" sözleriyle duyurmuştu.