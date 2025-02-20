Şebnem Korur Fincancı, "devleti aşağılama" davasında beraat etti

Bir şüphelinin fotoğraflarının basına servis edilmesi üzerine yaptığı yorum nedeniyle hakkında "devleti aşağılama" suçlamasıyla dava açılan Şebnem Korur Fincancı beraat etti.

Gazete Duvar'dan Furkan Karabay'ın haberine göre, eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya, Türkiye İnsan Hakları Vakfı üyesi ve önceki dönem başkanı olan insan hakları savunucusu Fincancı ile avukatı mazeret bildirerek katılmadı.

Savcı mütalaasında, Fincancı’nın söylemlerinin suçun yasal unsurlarını oluşturmadığından beraatine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi de Fincancı’nın beraatine karar verdi.