Sebze meyve fiyatları katlandı: Yurttaşın tabağında porsiyon küçülüyor

EKONOMİ SERVİSİ

Ekonomik krizin faturası sırtına yüklenen yurttaşın alım gücü her geçen gün erimeye devam ediyor.

Temel gıda maddelerindeki fiyat artışları, yurttaşın beslenmeye dahi erişememesine neden oluyor.

OECD ülkeleri içinde gıda enflasyonunda zirvede yer alan ülkede sebze ve meyve fiyatlarındaki artış ise durmuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte güncel hal fiyatlarını derledi. Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, yurttaşın yaşadığı hayat pahalılığını gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıla göre sebze ve meyve fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Kimi ürünlerde fiyatlar 2,5 kattan daha fazla arttı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayına göre fiyatı en çok artış gösteren ürün, yüzde 260’lık artışla brokoli oldu. Geçtiğimiz yıl kasım ayında 25 TL’den satılan brokolinin kilosu, bu yıl kasım ayında 90 TL oldu. Brokoliyi, yüzde 250’lik artışla çarliston biber ve domates takip etti. Çarliston biber ve domates fiyatları 20 TL’den 70 TL’ye çıktı. Karnabahar ise yüzde 233’lük artışla 15 TL’den 50 TL’ye çıktı. Sofraların temel gıdalarından olan semizotu, patlıcan, kabak, göbek, kıvırcık, salatalık ve biberlik dolma da yüzde 100’ün üzerindeki artışlarıyla dikkat çekti. Kış meyvesi mandalina, yıl içinde en çok zamlanan meyve oldu. Geçtiğimiz kasım ayında kilosu 15 TL’den satılan mandalina yüzde 233’lük artışla 50 TL’den satıldı.

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ASGARİ ÜCRET YOKSULLUK SINIRININ ÇEYREĞİ DEĞİL

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın açlık yoksulluk sınırı araştırması, alım gücündeki erimeye dikkati çekti. Buna göre, açlık sınırının bir önceki aya göre 541 lira arttığı kasımda gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 894 liralık artışla 47 bin 115 liraya çıktı. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 6 bin 917 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 17 bin 717 lira ve yoksulluk sınırı 24 bin 535 liralık artış kaydetti. Kasımda 22 bin 565 liraya yükselen açlık sınırı; bu yıl sonuna kadar 17 bin lira olarak uygulanacak olan asgari ücretin 5 bin 563 lira üzerine çıktı. Asgari ücret 69 bin 681 liralık yoksulluk sınırının ise sadece yüzde 24’ünü karşılayabildi. 12 bin 500 liralık en düşük emekli aylığı ise açlık sınırının ancak yüzde 55’ini karşıladı.

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PATRONLAR DÜŞÜK ZAM İSTİYOR

Türkiye gazetesinin yazdığı iddiaya göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda masaya işverenler adına oturacak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 21-44 formülüne uygun hareket edecek. Türkiye gazetesinde yer alan iddiaya göre patronlar, komisyonda yüzde 32,5’lik zam talep edecek. Gıda enflasyonunu dahi karşılamayacak bu oranla masaya oturulacağı iddia edildi. Bu oran, ne Merkez’in ne de ekonomistlerin enflasyon tahminlerine dahi yaklaşmıyor. 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyonu öncesi yapılan anketlerde beklentiler yüzde 45’i işaret etti. AA Finans anketine göre, kasım ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.