"Şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler" atasözü ne demek?

Türkçede derin anlamlar barındıran atasözlerinden biri de "Şecaat arz ederken merd-i Kıpti sirkatin söyler." sözüdür. Günlük hayatta, siyaset dünyasında veya iş hayatında farkında olmadan kendini ele veren insanlarla karşılaşırız. İşte bu atasözü, tam olarak bu durumu anlatır.

"ŞECAAT ARZ EDERKEN MERD-İ KIPTİ SİRKATİN SÖYLER" NE DEMEK?

Bu söz, bir kişinin kendini överken ya da cesaretini anlatırken farkında olmadan kendi suçunu veya yanlışını da itiraf etmesini ifade eder.

Şecaat arz etmek: Cesaretini, yiğitliğini göstermek veya anlatmak.

Cesaretini, yiğitliğini göstermek veya anlatmak. Merd-i Kıpti: Eski Osmanlı Türkçesinde "Kıpti adam" anlamına gelir. Burada mecazi anlamda kullanılmıştır. (Ayrımcı ifade)

Eski Osmanlı Türkçesinde "Kıpti adam" anlamına gelir. Burada mecazi anlamda kullanılmıştır. (Ayrımcı ifade) Sirkat: Hırsızlık, çalma anlamına gelir.

Yani bu söz, "Bir kişi cesaretini anlatırken, aslında yaptığı hataları veya suçları da ortaya koyar." şeklinde açıklanabilir.

GÜNLÜK HAYATTA KULLANIMI

Bu atasözü genellikle kendini övme çabasındayken farkında olmadan yanlışını açıklayan kişiler için kullanılır. Özellikle siyasette, iş dünyasında veya günlük sohbetlerde sıkça rastlanan bir durumdur.

ÖRNEK KULLANIM SENARYOLARI

İş hayatında:

Bir kişi, "Patron fark etmedi ama ben geçen hafta işlerimi erken bitirip yarım gün tatil yaptım!" derse, farkında olmadan sorumsuz davrandığını da itiraf etmiş olur.Burada "Şecaat arz ederken merd-i Kıpti sirkatin söyler." atasözü tam yerinde kullanılır.

Siyasette:

Bir siyasetçi, "Bizim dönemimizde her şeyi gizli yürüttük, kimse ne yaptığımızı anlamadı!" dediğinde, aslında şeffaf olmadıklarını ve yanlış işler yaptıklarını itiraf etmiş olur.

Günlük hayatta:

Bir öğrenci, "Hocam biz öyle kopya çektik ki, kimse anlamadı!" derse, hilesini kendi eliyle açığa çıkarmış olur.

Bu atasözü, kendini övmeye çalışırken hata yaptığını fark etmeyen kişiler için güçlü bir anlatım sunar. Bazen insanlar farkında olmadan yanlışlarını açık eder ve bu durum onların zararına olur. Dolayısıyla, konuşurken dikkatli olmak ve övünmeye çalışırken hatalarımızı ortaya koymamaya özen göstermek gerekir. Öte yandan, bu atasözünün ayrımcı bir ifade kullandığını da ifade etmek gerekir.