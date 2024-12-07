Seçer, Akdeniz’den iktidara seslendi: “Pazarda ortalık yangın yeri”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz İlçesi’nde bulunan Hal Mahallesi 158. Cadde Pazar Yeri’ni ziyaret ederek, pazar esnafı ve yurttaşları dinledi. Seçer, ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Mersin’in üretim bölgesi olmasına rağmen fiyatların yüksek olması noktasında şaşırdığını belirten Seçer, “Gerçekten ortalık yangın yeri. Mersin üretim bölgesi ve sebzenin, meyvenin bol olduğu bir bölge ama kentimizde üretilen birçok ürün ateş pahası. Burada fiyatlar bu şekildeyse üretimin olmadığı şehirlerdeki fiyatları düşünemiyorum” ifadelerini kullandı. Vatandaşın temel ihtiyaçlarını alamadığını da sözlerine ekleyen Seçer, “Vatandaş sepetini doldurma niyetiyle pazara geliyor ancak niyet ettiği gibi sepetini doldurup götüremiyor. Bu sıkıntıları emekli vatandaşımız da yaşıyor memur vatandaşımız da yaşıyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN ODAKLANACAĞI KONU HAYAT PAHALILIĞIDIR”

Seçer yaptığı açıklamada iktidara seslenerek, tartışılması gereken en önemli konunun hayat pahalılığı olduğunu vurguladı. Yurttaşlın ekonomik şartlar karşısında ezildiğini ifade eden Seçer, “Türkiye’nin odaklanacağı konu hayat pahalılığıdır. Ekonomik tedbirler paketi diye tutturmuşlar onu uyguluyorlar ama burada halk, sabit gelirli, emekli, işçi ve üretici eziliyor” dedi.

Mersin’de sosyal politikalara önem verdiklerinin altını çizerek sözlerini devam ettiren Seçer, “Mersin’de sosyal politikalara önem vermekte ne kadar da haklı olduğumuzu görüyoruz. 2019’da belediye başkanı olduğumda, gelir dağılımında adaletsizlik olduğu gerçeğini biliyorduk. Onun için sosyal politikalara önem verdik. Pandemi, ekonomik krizler ve doğal afetler bizi haklı çıkardı. Vatandaşın mağdur olduğu tüm konuların çözümünde CHP’li belediyeler var” ifadelerine yer verdi.

2025 yılının bütçesinin Meclis’ten geçtiğini kaydeden Seçer, “Sosyal politikalara 2025 yılı bütçesinde 1,5 milyar TL ayırdık. Çünkü ihtiyaç var. Pazar yerinde görüyorsunuz; insanlar temel gıda maddelerine erişemiyor, ulaşamıyor. Burada hükümetin boş bıraktığı alanları belediyeler dolduracak. CHP’li belediyeler onun için 2024 seçimlerinde yoğun destek aldı ve onun için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın oy oranı yüzde 45'lerden yüzde 60’lara çıktı. Çünkü vatandaş bu boşluğu gördü” diyerek; siyasi, etnik ayrım yapmadan insanlara adaletli hizmet götürdüklerini vurguladı.