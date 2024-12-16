Seçer'den haciz tepkisi: "Bunlar bizim hizmetlerimizi engellemeye yönelik hareketler"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, SGK tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin personel şirketleri hesaplarına konulan e-haciz uygulamasının, ekonomik değil siyasi olduğunu söyledi. Başkan Seçer, "Bunlar bizim hizmetlerimizi engellemeye yönelik hareketler. Bizim önümüze koyulacak engelleme amaçlı her taş, bizim için bir hizmet köprüsüne dönüşüyor" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aralarında Mersin'inde bulunduğu CHP'li 6 Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarına e-haciz uyguladı.

Uygulama sonrası açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu tür çalışmaların, hizmetlerin engellenmesine yönelik olduğunu ve kimseye bir faydası olmayacağını belirterek, "Bunlar bizim hizmetlerimizi engellemeye yönelik hareketler. Bizim önümüze koyulacak engelleme amaçlı her taş bizim için bir hizmet köprüsüne dönüşüyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin son derece güçlü bir mali yapıda ve mali disiplini olan bir belediye olduğunun altını çizen Seçer, "Bunlar siyasi hacizlerdir, ekonomik hacizler değildir. Belediyemiz son derece güçlü mali yapıda olan, mali disiplini olan bir belediyedir. Düşünün ki bu belediyeyi yönetmeye başladığımızda her 100 birimlik gelire karşı 158 birimlik borcumuz vardı. Şu anda 100 birim gelirimize karşılık, 28 birim borcumuz var. Bu borcun hepsi SGK, vergi, banka borçları ya da piyasaya olan borçlar. Bizim hizmetlerimizde en küçük bir aksama olması söz konusu değil. Bu işler bizi yıldıramaz. Aslında 31 Mart'ta milletimiz, Cumhur İttifakının adaylarının oy hesaplarına haciz getirdi. Şimdi onlar da intikamını bizim şirket hesaplarına haciz koyarak almaya çalışıyor" diye konuştu.

"AK PARTİ'Lİ VEYA MHP'Lİ BELEDİYELERE DE HACİZ GÖNDERİLİYOR MU? HACİZ İŞLEMİ YAPILIYOR MU?"

İktidarın bu tür uygulamalar ile kendisine zarar verdiğine dikkati çeken Seçer, "Bunların Kimseye bir faydası yok. Aslında kendilerine zarar veriyorlar, kendi ayaklarına sopa vuruyorlar. Milletimiz her şeyi görüyor. Hizmetlerimiz devam edecek. En küçük bir aksama olmayacak. Bizim verilmeyecek, görülmeyecek bir hesabımız yoktur. Ödemeyecek de hiçbir borcumuz yoktur. Merak ettiğim bir konu var acaba Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin dışında, örneğin AK Parti’li veya MHP’li belediyelere de haciz gönderiliyor mu? Haciz işlemi yapılıyor mu?" ifadelerini kullandı.