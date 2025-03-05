Seçer: “Kentlerimizi yönettiğimiz gibi Türkiye’yi yönetiriz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kentsel hizmetlere erişimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla hazırladığı ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonu’nda düzenlenen ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programı’na katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin anlatıldığı ‘Ne Akla Hizmet’ video gösteriminin ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Dokucu, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın faaliyet gösterdiği hizmet alanları hakkında katılımcılara detaylı bilgi vererek, çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kadın, çocuk ve aile kavramı üzerine çalışmalara 2019 seçim dönemi öncesinde başladıklarını söyledi. Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin Mersinlileri mutlu edecek alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra 100’den fazla sosyal politika içerikli projesinin olduğunu belirten ve halkçı belediyeciliğin sosyal belediyecilik ile mümkün olduğunu dile getirdi. Seçer, “Gelir dağılımında adaletsizliğin, yoksulluğun en derin yaşandığı yerlerin başında Mersin ve Adana gelir. İşte böyle kentlerde sosyal politikalar öne geçer. Eğer vatandaşımın karnı doymuyorsa, acısı dinmiyorsa, eğitimini veremiyorsa neyleyim yolu, neyleyim parkı, neyleyim konseri. Belediye başkanı bütçesini yaparken önce vatandaşının mutluluğuna bakacak” dedi.

HİÇ OLMADIĞI KADAR DERİN YOKSULLUK YAŞANIYOR

Seçer, geçtiğimiz yıl sosyal politikalara destek için ayrılan bütçenin 830 milyon TL olduğunu ve Büyükşehir olarak ise toplumun ihtiyaçlarını önceleyerek bütçe yaptıklarını belirterek, “Bu yıl, sosyal politikalara ayırdığımız payı yüzde 80 artırarak 1,5 milyar TL’ye çıkardık. Keşke gerek olmasaydı. Ancak, toplumda Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar derin yoksulluk yaşanıyor. Ailelerde travma yaşanıyor. Siyasi makamlarda halka en yakın iki makam vardır. Bir muhtar, bir de belediye başkanı. Ne bakan ne milletvekili ne cumhurbaşkanı ne atanmış bürokratlar. Halkın gerçek sorunlarını, ailelerin içerisinde nelerin yaşandığını bu iki makamdan daha iyi bilemez” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile belediyelerin vatandaşlar için proje ve hizmet üretmesi gerektiğini aktaran Seçer, yapılan hizmetlerin ‘yardım’ kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek ,“Devlet yardım yapmaz katkı yapar, proje yapar ve mekanizmayı işletir. Biz belediyeler olarak da böyle çalışmak durumundayız. Belediyemiz de böyle çalışıyor” dedi. Kent yönetiminde iş birliği ve uzlaşı ile bütün engellerin aşılacağını söyleyen Seçer, “Bugün kentlerimizi yönetiyoruz, kentlerimizi yönettiğimiz gibi yarın Türkiye’yi de yönetiriz. Bu yetenekte, birikimde, liyakatta, karalılıkta, azimde, vatanseverlikte ve yurtseverlikteyiz” dedi.

SOSYAL POLİTİKALAR OFİSİ’NİN ÇALIŞMALARI ANLATILDI

Seçer’in konuşmasının ardından ise yoksulluk üzerine uzun yıllardır çalışmalar yapan Sosyal Politikalar Ofisi Genel Koordinatörü Hacer Foggo ve Sosyal Politikalar Ofisi Program Yürütücüsü Melek Bahat tarafından Sosyal Politikalar Ofisi sunumu gerçekleştirildi. Foggo yaptığı konuşmada ülkedeki derin yoksulluğun yol açtığı sorunları aktarırken; Bahat ise Sosyal Politikalar Ofisi’nin yereldeki gereksinimleri nasıl karşıladığını aktardı. Yerel Yönetim Uzmanı Bahar Özden ise Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yerel eşitlik kapsamında güzel çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların titizlikle hayata geçirildiğini gözlemlediklerini vurguladı.