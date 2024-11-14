Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkemeye 27 sayfalık mektup

Yüksek kâr vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan, bugün yeniden mahkemeye çıkacak.

Erzan, duruşma öncesinde mahkeme başkanına 27 sayfalık mektup gönderdi.

Mektubunda isimler verip yaşadıklarını anlatan Erzan, mağdur olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; duruşma zaptına giren mektupta Erzan; kimseyi kandırmadığını, darp ve eziyet gördüğünü, kendisinden zorla faizin faizini aldıklarını, gelinen durumda kendisinden şikayetçi olan herkesin haksız zenginleştiğini ama kendisinin hiçbir şeyi kalmadığını söyleyerek tahliyesini istedi.

"Fatih Terim ile çalışıyordum, Arda Turan'a, Emre Belözoğlu'na, Selçuk İnan'a, Muslera'ya, Buse Terim'e ben gitmedim...



Seçil Erzan, yarın çıkacağı duruşma öncesinde mahkeme başkanına el yazısıyla bir mektup gönderdi. Bu mektup duruşma zaptına girdi.



27 sayfalık mektupta Erzan;… pic.twitter.com/cpzhLvd52h — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) November 13, 2024

"ARDA TURAN NAKİT TELAŞINA GİRDİ"

Erzan, mektubunda Arda Turan için şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca mevduat için çok sık aradığımı, ama kendisinin faiz almadığını herkesin bildiğini söyledi. Yıllar sonra birden bire benimle çalışmaya karar vermesi, gayrimenkullerini satarak, arkadaşlarından borç alarak nakit yaratma telaşına girmesi, yüksek faiz beklentisinin ispatıdır" dedi.

Erzan, Fatih Terim'in damadı olan Volkan Bahçekapılı hakkında ise "6 günde 400 bin dolarlık faizini alamadığı için günlük 100 bin dolar da faiz talep ederek, 'şahsi borcum ödenecektir' yazısı almıştır" ifadelerini kullandı.

"BANKA KENDİ İHMALİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN..."

Erzan, Denizbank'ın kendisini haksız şekilde tutuklattığını öne sürerek, "Denizbank kendi ihmalini ortadan kaldırmak için; 'onlar tefeci, Seçil de dolandırıcı olsun biz kusursuzuz' amacı ile beni tutuklatmıştır" iddiasında bulundu.