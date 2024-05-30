Seçil Erzan davası: Denizbank'ın avukatı gazeteciye saldırdı

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 28 kişiyi yüksek getirili gizli fon vaadiyle dolandıran eski bankacı Seçil Erzan'ın, 295 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında gerginlik yaşandı. Denizbank'ın avukatı, gazeteciye saldırarak telefonunu gasp etti. Gazeteci, avukat hakkında suç duyurusunda bulundu.

28 kişinin dolandırıldığı yüksek getirili fon davasının duruşmasında Denizbank'ın avukatı Kübra K., gazeteciye saldırdı.

Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuların da olduğu 28 kişiyi, 'yüksek getirili gizli fon' vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 295 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına dün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük, jandarma eşliğinde getirildi. Bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Denizbank'ın üst düzey yöneticileri ile çalışanlarının tanık olarak dinlendiği davada Fatih Terim'in kaybolan 3 milyon doları nedeniyle şikayetçi olduğu ve yeni bir iddianame düzenlendiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan yeni iddianame, birleştirme talebiyle davanın görüldüğü mahkemeye gönderildi.

Mahkeme, Denizbank çalışanları ile yöneticilerinden dinlenemeyen tanıkların dinlenmeleri için duruşmayı 31 Mayıs Cuma gününe erteledi.

DENİZBANK'IN AVUKATINDAN GAZETECİYE TEHDİT VE HAKARET

Duruşma esnasında bir gazeteci beyanda bulunan tanığa, beyanı bittikten sonra soyadını sordu. İzleyici tarafında oturan Denizbank’ın Kübra K. isimli avukatı, gazeteciye ‘tanığın adını soyadını soramayacağını’ söyledi. Bunun üzerine salondaki başka bir avukat ise Kübra K.'ye hitaben ‘bunun suç olmadığını’ söyleyince Kübra K. isimli avukat, hem meslektaşı hem de gazeteciyle tartışmaya devam etti. Mahkeme başkanı, Denizbank'ın avukatı Kübra K.'nin duruşma düzenini bozması nedeniyle avukat Kübra K. dahil tüm izleyicileri ve basın mensuplarını duruşma salonundan çıkardı.

Mahkeme dışında da gazeteciyle tartışmaya devam eden avukat Kübra K., gazeteciye hakaret edip üzerine doğru yürümeye başladı. Gazeteci ise kendisine karşı gerçekleşen saldırıyı kayda almak için cep telefonuyla video çekmeye başladı. Bunu gören banka avukatı Kübra K., gazeteciye saldırarak telefonunu gasp edip, parmak sallayarak 'geri zekalı' şeklinde hakaret etti.

Gazeteci bunun üzerine adliyenin içerisindeki polis karakoluna giderek saldırgan avukattan şikayetçi oldu. Avukat, ifade vermek üzere polis eşliğinde nöbetçi savcıya götürüldü.