Seçil Erzan davasında gerekçeli karar açıklandı

Yüksek kârlı “gizli fon” vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında verilen hükmün gerekçeli kararı açıklandı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, Seçil Erzan’ın görev yaptığı bankanın güven ve nüfuzunu kullanarak mağdurları gerçekte var olmayan, yüksek getirili ve yalnızca sınırlı kişilere özel olduğu iddia edilen bir fona yönlendirdiği ifade edildi.

GÜVEN İLİŞKİSİ KURDUĞU VURGULANDI

Mahkeme, sanığın mağdurlara banka antetli, sahte kaşeli ve ıslak imzalı belgeler vererek sistematik bir güven ilişkisi kurduğunu, bu yöntemle çok sayıda kişiyi maddi zarara uğrattığını kaydetti. Kararda, Erzan’ın eylemleriyle mağdurların iradelerini sakatladığına dikkat çekildi.

Gerekçeli kararda, sanığın savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilerek itibar edilmediği belirtildi. Erzan’ın eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-h maddesi kapsamında “nitelikli dolandırıcılık” suçunu oluşturduğu vurgulandı.

Mahkeme ayrıca, mağdur sayısının fazlalığı ve suçun zincirleme şekilde işlenmesi nedeniyle cezada artırım yapıldığını ifade etti. Seçil Erzan, bu kapsamda 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kararda, tarafların İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulunma hakkı olduğu da hatırlatıldı.