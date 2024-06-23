Seçil Erzan Denizbank'a dava açtı: Alacaklarını istiyor

Ünlü futbolcuların da aralarında olduğu birçok kişiden ‘Fatih Terim Fonu’ adı altında para toplamakla suçlanan Seçil Erzan, kanuna aykırı şekilde iş akdini sonlandırdığı ve tazminatını ödemediği iddiasıyla 23 yıl çalıştığı Denizbank A.Ş.’ye dava açmaya hazırlanıyor.

Bir yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan ve 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan ile diğer 6 sanığın yargılanması İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

Halktv.com.tr'nin aktardığına göre Erzan, iş akdinin haksız yere sonlandırılmasıyla ilgili Denizbank'a dava açıyor.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARINI TALEP ETTİ

Erzan, avukatı Bülent Aybirdi aracılığıyla Çağlayan’daki Arabuluculuk Merkezi’ne başvurarak Denizbank’ta şube müdürü olarak çalıştığı 25 Ekim 2000 ile 10 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep etti.

Müvekkilinin Denizbank’ın kurduğu tertip ile tutuklatıldığını arabuluculuk başvuru dilekçesinde belirten Bülent Aybirdi, dava şartı başvurularında iki tarafın da ortak arabulucuda anlaşmaları halinde bu başvurularının işleme konulmasını talep etti.