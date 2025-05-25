Seçil Erzan'ın "tefeci" dediği isim için İBB soruşturmasında gözaltı kararı verilmiş

İBB’ye yönelik 23 Mayıs Cuma sabahı yapılan 4’üncü dalga operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen Süleyman Aslan’ın kamuoyunda Seçil Erzan davası olarak bilinen yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırıcılık davasında da isminin geçtiği ortaya çıktı.

Halktv.com.tr’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre Erzan’ın yargılandığı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyada Süleyman Aslan hem sanık hem de şikayetçi konumunda.

Aslan’a yönelik açılan iddianamede Seçil Erzan’ın Süleyman Aslan'dan 2 milyon dolar aldığı anlatıldı.

İlerleyen süreçte taraflar arasındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinin ötesine geçtiği vurgulanan iddianamede, Erzan'ın acil kredi ihtiyacında müştekilerden kazanç karşılığında ödünç para aldığına işaret edildi.

“SÜLEYMAN ASLAN BÜYÜK BİR TEFECİ”

İddianamede, Erzan'ın savcılıkta alınan ifadesinde, "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci (Moctaba Haghani) ile 10 milyon lira para aldım, 14 milyon lira olarak geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu" dediği aktarıldı.

Anılan davada Süleyman Aslan’a istenen ceza ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası.

Operasyon sabahı yakalanamayan Süleyman Aslan’ın halen firari olduğu anlaşıldı.

ÇOK SAYIDA İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

İBB’ye yönelik yapılan son operasyonda 49 kişi için gözaltı kararı verildi.

Anılan kişilerden 25’i İBB çalışanı durumunda.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Avrasya Tüneli ile Çanakkale Köprüsü’nü inşa eden Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Sami Özge Arıoğlu da yer alıyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen bir diğer isim ise 300 bayisi bulunan TECO Akaryakıtın sahibi Sarp Yalçınkaya.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay da gözaltına alınan isimler arasında.