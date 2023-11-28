Seçil Erzan, ‘şifacı’dan medet ummuş

"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle yaşanan dolandırıcılık davasında Seçil Erzan'ın telefon kayıtlarında yardım istediği "Nursel Abla" isimli kişinin, "Hemen alana şifa indireyim. Rahat ol. Bu işi kolaylıkla çözebilmem için kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla katkı sağlar?' de lütfen. Gerisi bende" şeklindeki yazışmaları dosyaya girdi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasında sanıklardan Seçil Erzan'ın telefonunda "Nursel abla" ismiyle kayıtlı kişi ile mesajlaşma içerikleri yer alıyor.

Söz konusu mesajlarda Erzan'ın "Nursel abla" isimli kişiye 20 Eylül 2022'de çözmesi gereken önemli işinin olduğunu söyleyerek, aynı gün öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştireceğini ve her şeyin ona bağlı olduğunu yazdığı görülüyor.

Bu kişinin ise Erzan'a, "Toplantı nerede olacak? Birazdan seansa gireceğim, hemen alana şifa indireyim. Rahat ol. 'Bu işi kolaylıkla çözebilmem için neler mümkün? Bu işi kolaylıkla çözebilmem için kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla katkı sağlar?' de lütfen. Gerisi bende" şeklinde verdiği yanıt dava dosyasında yer alıyor.

Erzan'ın da bu mesaja toplantının bankanın Levent şubesinde olacağı yanıtını verdiği ifade ediliyor.

“KÖKTEN BİR ÇÖZÜM ŞART"

Seçil Erzan'ın "Nursel Abla" olarak kayıtlı bu kişiye 24 Ocak'ta yazdığı mesajda, gönderdiği ses kayıtlarını sabaha kadar dinleyip uyuduğunu anlatarak, "2 gün erteleyebildim sorunu ama kökten bir çözüm şart. Yarın öbür gün nasıl olacak bilmiyorum" dediği görülüyor.

"Nursel Abla" isimli kişinin de sanığın "Kolayca çözülecek lütfen onları hep yap dinle" şeklindeki mesajına, "İyi ki ama iyi ki varsın. Candaş yanımda biraz unutmaya çalışıyorum yoksa aklımı oynatacağım" yanıtını verdiği aktarılıyor.

“TÜM NEGATİF ENERJİLERE ÇALIŞTIM"

Erzan'ın yine şubat ayında gönderdiği bir mesajda kendisini iyi hissetmediğini, çözmeye çalıştığı sorununa ilişkin 3 yerden olumsuz cevap aldığını ifade etmesi üzerine bu kişinin, "Alanındaki tüm negatif enerjilere çalıştım. Gayrimenkullerinin üzerindekilere dahil olmak üzere. Malına mülküne sahip çık. İnsanlara taahhütler verme gerçekten. İnşallah Allah'ın yardımcıları yanında olacaklar. Yanımdaki kişiler hasta teyze için bilgi veriyorlar bana, şu an mesajlaşamayacağım, geleceğimiz adrese yaklaştık"şeklindeki ifadeleri dava dosyasında yer alıyor.

Seçil Erzan'ın 28 Şubat'taki bir mesajında da "Abla Candaş her şeyi öğrendi. Bana çok üzüldü fakat yanımda duramıyor. Çok korkuyor" yazdığı görülüyor.

"KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYEN ŞAHIS" DETAYI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ayrıca müşteki olarak yer alan İbrahim Çağlar'ın sekreteri S.O'nun beyanlarındaki ayrıntılar dikkati çekti.

Tanık S.O, 13 Mart'ta patronu İbrahim Çağlar'ın kendisini arayarak o dönem avukatı olan Candaş Gürol'un kendisine çanta getireceğini, bu çantayı sanık Erzan'a teslim etmesini söylediğini aktardı.

Bu görüşmenin ardından Gürol'un gri tonlarında bir çantayı çalıştığı ofise gelerek teslim ettiğini anlatan tanık S.O, Gürol'un ofisten ayrılmasının ardından parayı teslim alması için Erzan'ı aradığını ifade etti.

Tanık S.O, belirtilen konuma gittiğinde Seçil Erzan'ın yanına geldiğini belirterek, Erzan'ın geldiği araçta bulunan bir kadının da otomobilden hiç inmediğini kaydetti.

Söz konusu kadınla ilgili eşkal bilgileri veren tanık S.O, sanığın arabadaki kişiyi kendisine yardım etmesi için getirdiğini belirttiğini aktardı.

Tanık S.O, bu durumdan tedirgin olduğunu, çantada kendisinin bile kaldıramayacağı miktarda para olması nedeniyle durumdan şüphelendiğini dile getirerek, olayları irdelemeden aldığı talimata uygun şekilde parayı Erzan'ın aracının arka koltuğuna koyduğunu bu sırada ise kendisine kimsenin yardım etmediğini ifade etti.

İddianamede, tanığın bu ifadelerinin ardından polis ekiplerince 9 Haziran'da oluşturulan tutanakta, tanığın Erzan'a parayı teslim ederken yanında bulunan kadının kimliğinin tespit edilemediği bilgisine yer verildi.