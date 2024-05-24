Seçil Erzan’ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

Fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan DenizBank şube müdürü Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı. Kazanın ardından Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi.

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 27 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ı mahkeme salonuna taşıyan Cezaevi aracı kaza yaptı.

Haber Global'in aktardığına göre, Büyükçekmece'de seyir halinde iken yoldan sıçrayan taş cezaevi aracının ön camına isabet etti. Aracın ön camı patladı.

Kazanın ardından Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi.

Yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan, bugün dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.

Erzan'ın 87 yıldan 285 yıla kadar hapsi isteniyor.