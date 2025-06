Seçilmemiş biri koltuğa oturamaz

CHP’nin üzerinde bir kılıç gibi sallandırılan 38’inci Olağan Kurultay’a yönelik iptal davasında sona gelindi.

Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi BirGün’e konuşan CHP kurmayları, “30 Haziran bizim için sıradan bir gün olacak” dedi.

Masada üç senaryo olduğunun altını çizen kurmaylar, “Hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin, en başından beri garabet olarak nitelendirdiğimiz bu sürece teslim olmayacağız” diye konuştu.

Kurultayda da Özgür Özel’den yana olduğunun altını çizen CHP kurmayları, sürecin CHP’nin yükselişini engelleyemeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun, “Ben gelmeyeyim de kayyum mu gelsin?” sorusunun iktidar medyasınca köpürtüldüğünün altını çizen kurmaylar, “Bu soruya yanıt vermek, CHP'ye ve Türkiye'ye kurulan tuzağa düşmektir” ifadesini kullandı. CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmesi durumunda delegelerin ya da PM’nin seçim kararı alacağını belirterek, “Seçilmemiş kimsenin partiyi yönetmesine izin vermeyiz” değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun suskunluğu ve “Görev bekleyen” pozisyonuna karşın CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ın yayımladıkları orak bildiriyle CHP lideri Özgür Özel’e destek açıkladığının altını çizen partililer, şunları kaydetti:

FARK BÜYÜK

“Önümüze gelen ve CHP’nin oyunun yüzde 40’ı geçtiğini ortaya koyan anketler Saray'ın önüne de gidiyor. Partimizin 31 Mart 2024’teki seçim başarısı ve ardından hızla ivmelenen yükselişinden rahatsız olanlar, kurultayı lekelemeye çalışıyor. Hukuken mümkün olmayan senaryolar konuşuluyor, CHP iç tartışma ile boğulsun isteniyor. Bu tuzağa düşmedik. Her fırsatta Türkiye’nin gerçek sorunlarını dile getirdik. İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarımızı unutturmadan, ekonomi ve adaletteki kötü gidişi her kürsüden gündeme taşıdık. CHP, Türkiye’nin birinci partisidir ve ilk seçimde iktidarı alacaktır. Her ne yaparlarsa yapsınlar bu yükselişi durduramayacaklar.”

Öte yandan Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) kongresinde konuşan CHP Lideri Özel ise "Siyasi tarihimizde demokrasiye dönük en ağır saldırılar yaşanıyor. Ancak vatandaşlarımız iradesine sahip çıkmaya devam ediyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Özel, ‘‘Biz bu zor koşullarda bile umutluyuz. çünkü gençlerimiz, işçilerimiz, emeklilerimiz, kadınlarımız iktidarın bütün yıldırma ve korkutma pratiklerine rağmen sokakta ve direnmektedir’’ diye konuştu.