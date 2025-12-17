Seçilmiş iradeye saygı duyulsun

Abidin YAĞMUR

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Vahap Seçer, "Demokratik sistemin sürdürülebilirliği, vatandaşın kişilere değil, kurumlara güvendiği bir yapıdan geçiyor. Bu güvenin tesis edilmesi şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi ilkelerin yönetim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle mümkün olabilir. Vatandaş bütçeyi, harcamayı ve karar alma süreçlerini görebildiğinde, yerel yönetimlerin sözlerinin yanı sıra icraatlarını da takip edebildiğinde demokrasi yerelden güç kazanacaktır" dedi. Seçer, bu mekanizmaların etkin işlemesinin yolunun seçilmiş iradeye saygıdan geçtiğine dikkat çekti.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 33. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına katıldı. İstanbul Maltepe Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan toplantı öncesinde Vahap Seçer ve ABBK Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Jelena Drenjanin arasında ikili görüşme gerçekleştirildi.

Toplantıdaki konuşmasına TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkanvekili Zeydan Karalar ve çok sayıda belediye başkanı ile siyasetçinin tutuklu olduğunu hatırlatarak başlayan Vahap Seçer, “Yargı üzerindeki iktidar vesayetinin kurbanı olan ve şu anda tutuklu olan tüm belediye başkanlarımıza selam göndermek istiyorum. Umut ediyorum, hep beraber, demokrasiyi içselleştirmiş, bu uğurda mücadele eden biz siyasiler Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti anlayışı kurum ve kurullarıyla yerleşene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Bunda da hiç endişem yok, mutlaka başarılı olacağız” dedi. Dünyada benzeri az görülen bir yapı olan Türkiye Belediyeler Birliğinin siyasi çeşitliliği, coğrafi kapsayıcılığı ve temsil gücü sayesinde Türkiye’de yerel yönetimlerin ortak sesi, koordinasyon ve öğrenme merkezi haline geldiğini vurgulayan Vahap Seçer, bu toplantıyı yerel yönetişim ve demokrasi alanındaki önemli bir deneyim paylaşımı olarak gördüklerini söyledi.