Seçim anketi: AKP 40 ilde oy kaybetti

Asal Araştırma'nın son seçim anketine göre 2019'daki seçim sonuçlarına göre AKP, 18'i 10 puandan fazla olmak üzere 40 ilde oy kaybetti.

Asal Araştırma, Türkiye genelinde 26 ilde 21-29 Ocak tarihleri arası yapılan 2 bin kişi kişinin katıldığı "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinin detaylarını paylaştı.

Buna göre AKP, 18'i 10 puandan fazla olmak üzere toplam 2019'daki yerel seçimlere göre 40 ilde oy kaybetti.

CHP ise 3 büyükşehirde 10 puandan fazla oy kaybetti.

Asal Araştırma Direktörü Adem Belede'nin yaptığı paylaşımlare göre AKP'nin oy kaybettiği iller şöyle:

10 puan ve üzeri: Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat, Bingöl,Malatya,Sakarya, Erzurum, Karabük, Kahramanmaraş, Elazığ, Kocaeli, Rize, Ordu, Bursa, Balıkesir, Nevşehir, Samsun, Konya.

7-10 puan: Adıyaman,Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Bitlis, Şırnak.

3-6 puan: Aksaray, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Muş, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak.

CHP'nin oy kaybettiği iller ise şu şekilde:

10 puan ve üzeri: Adana, Hatay, İzmir.

7-10 puan: Ankara, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, İstanbul.

3-6 puan: Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Edirne, Kırşehir, Mersin, Muğla, Sinop, Tekirdağ, Yalova.

İYİ Partinin oy kaybettiği iller Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, Düzce, Erzurum, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya,Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Uşak.olarak sıralanırken DEM Parti'nin ise Batman, Iğdır, Hakkari ve Bingöl'de oy kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nin Yozgat'ta yüzde 25'i, Urfa'da ise yüzde 20'yi aştığı belirtildi.