Seçim anketi: AKP yüzde 30'un altına düştü, çoğunluk erken seçim istiyor

Area Araştırma'nın seçim anketinde CHP birinci sırada yer aldı. Çoğunluk erken seçim istediğini beyan ederken en beğenilen siyasetçiler arasında ilk üç sırayı CHP'li isimler aldı.

Area Araştırma, 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa' başlıklı anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

4-7 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 56 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre kararsızlar dağıtılınca CHP yüzde 32,1 oy alıyor.

AKP yüzde 30'un altında ölüçülürken yüzde 7'lik barajı aşabilen 4 parti bulunuyor.

Araştırmaya göre partilerin aldığı oy oranı şöyle oldu:

Öte yandan ankete katılanların yüzde 53,3'ü erken seçim istediğini ifade etti.

Siyasetçilere ilişkin 'olumlu' ve 'olumsuz' değerlendirmesinde ise ilk üç sırayı CHP'li isimler aldı. Erdoğan 4'üncü olurken yüzde 50'yi yalnızca Mansur Yavaş geçti.